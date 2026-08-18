Rodri, o novo meia do Barcelona, escolheu o número de sua camisa no time catalão, preparando-se para iniciar sua trajetória com a equipe na nova temporada.

O Barcelona anunciou mais cedo, nesta terça-feira, a contratação oficial de Rodri, vindo do Manchester City, com um contrato que se estende até 2030.

Rodri vestirá a camisa de número 16 no Barça, com o meia espanhol voltando a um número que esteve ligado a ele durante etapas importantes de sua carreira profissional.

Segundo o jornal "Sport", a escolha desse número por Rodri veio após a decisão de Fermín López de trocar de camisa e passar para o número 7, que ficou disponível depois da saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

Fermín havia expressado sua tristeza por abrir mão do número que usou durante seus primeiros anos com o time principal.

De acordo com o "Sport", o número 16 tem uma importância especial na trajetória de Rodri, depois de tê-lo vestido em diferentes períodos no Villarreal e no Manchester City, além da seleção espanhola.

Hansi Flick conta com Rodri para ser um dos principais pilares do Barcelona, aproveitando sua experiência e suas qualidades na organização do jogo e no controle do meio-campo, em uma contratação que o clube espera que lhe dê o equilíbrio que busca.

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