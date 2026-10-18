Rodri marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona na vitória sobre o Real Betis por 5 a 2, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, ao balançar as redes de cabeça aos 41 minutos, aproveitando uma cobrança de escanteio de Fermín López.

O gol veio na décima partida de Rodri com a camisa blaugrana e foi também o segundo gol de cabeça marcado pelo meio-campista espanhol nos últimos 3 anos.

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A vez anterior em que Rodri marcou de cabeça, nos últimos 3 anos, foi em 4 de março de 2026, quando era jogador do Manchester City, no confronto contra o Nottingham Forest, após cruzamento de Rayan Aït-Nouri.

Assim, sua cabeçada diante do Betis, após passe decisivo de Fermín López, foi o segundo gol marcado por Rodri dessa maneira no ano, de acordo com o perfil "MisterChip", especializado em estatísticas.

Com a vitória sobre o Real Betis, a equipe catalã assume a liderança da competição com 27 pontos, cinco à frente do vice-líder Atlético de Madrid, enquanto o time andaluz estacionou nos 19 pontos, na terceira colocação da tabela de LaLiga.

O Barcelona se prepara para um duelo pegando fogo na Liga dos Campeões, quando visita o francês Paris Saint-Germain, na próxima terça-feira, pela terceira rodada da competição.



