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RodriGetty Images

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Rodri pede a jogador do Barcelona que abra mão do número de sua camisa

Mercado da bola
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Elche x Barcelona
Elche
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La Liga
Barcelona x Al Ahly
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Amistosos de clubes
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Manchester City
Bournemouth
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F. Lopez
Espanha
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England

O jogador deseja manter sua camisa icônica

O espanhol Rodri está prestes a se juntar oficialmente ao Barcelona, e o ex-jogador do Manchester City já definiu o número que deseja usar na equipe catalã.

O Barcelona havia concluído o acordo com o Manchester City para a contratação de Rodri, e espera-se que a operação seja anunciada oficialmente nas próximas horas, depois de ter aceitado, segundo relatos coincidentes, pagar 60 milhões de euros como valor fixo, além de 16 milhões em bônus e variáveis, enquanto o jogador assinará um contrato de quatro temporadas, com um salário que ultrapassa 13 milhões de euros líquidos por ano, tornando-se um dos mais bem pagos do elenco.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Rodri pediu ao astro do Barcelona Fermín López para abrir mão da camisa número 16, que o meio-campista usou durante toda a sua carreira no Manchester City e na seleção espanhola.

Romano acrescentou, através de sua conta na plataforma X, que Fermín López concordou em mudar de número, preparando-se para usar a camisa número 7, o que abre caminho para que Rodri mantenha seu icônico número "16" no Barcelona.

Espera-se que o Barcelona revele durante o anúncio oficial da operação o número definitivo que Rodri usará, mas todos os indícios confirmam que o meio-campista espanhol continuará a vestir a camisa número 16 em sua nova experiência dentro do estádio "Spotify Camp Nou".

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