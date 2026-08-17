O espanhol Rodri está prestes a se juntar oficialmente ao Barcelona, e o ex-jogador do Manchester City já definiu o número que deseja usar na equipe catalã.
O Barcelona havia concluído o acordo com o Manchester City para a contratação de Rodri, e espera-se que a operação seja anunciada oficialmente nas próximas horas, depois de ter aceitado, segundo relatos coincidentes, pagar 60 milhões de euros como valor fixo, além de 16 milhões em bônus e variáveis, enquanto o jogador assinará um contrato de quatro temporadas, com um salário que ultrapassa 13 milhões de euros líquidos por ano, tornando-se um dos mais bem pagos do elenco.
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Rodri pediu ao astro do Barcelona Fermín López para abrir mão da camisa número 16, que o meio-campista usou durante toda a sua carreira no Manchester City e na seleção espanhola.
Romano acrescentou, através de sua conta na plataforma X, que Fermín López concordou em mudar de número, preparando-se para usar a camisa número 7, o que abre caminho para que Rodri mantenha seu icônico número "16" no Barcelona.
Espera-se que o Barcelona revele durante o anúncio oficial da operação o número definitivo que Rodri usará, mas todos os indícios confirmam que o meio-campista espanhol continuará a vestir a camisa número 16 em sua nova experiência dentro do estádio "Spotify Camp Nou".