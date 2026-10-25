Rodri: o Real Madrid não me engana como faz com os rivais

Rodri, meia do Barcelona, considera que o Real Madrid continua sendo um adversário forte, independentemente de seu nível atual ou das circunstâncias ao seu redor, destacando a necessidade de o Blaugrana apresentar o melhor desempenho possível caso queira vencê-lo nos grandes confrontos.

O Real visita o Barça na noite deste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada de La Liga.

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Sobre se o Real Madrid consegue enganar seus adversários por meio de seu nível atual, mostrando-se menos forte do que realmente é, Rodri afirmou, em declarações à rede "ESPN": "Eles não nos enganam, ou pelo menos não enganam a mim".

E prosseguiu: "Conheço bem os jogadores do Real Madrid há muitos anos, disputei muitos confrontos eliminatórios contra eles e percebi que um de seus principais pontos fortes é a capacidade de fazer os adversários acreditarem que não estão naquele bom nível".

E acrescentou o ex-astro do Manchester City: "O Real Madrid é sempre um adversário extremamente forte, independentemente do nível pelo qual está passando ou das circunstâncias ao seu redor. Quanto a nós, e é isso que tento transmitir aos meus companheiros, temos que apresentar o nosso melhor nível se quisermos vencê-los".

A respeito do que aspira a oferecer ao Barcelona, Rodri respondeu: "Acredito que o mais importante que posso oferecer a este time é a minha experiência, além do papel de liderança que exerço, ajudando a organizar meus companheiros e incutindo neles uma mentalidade positiva. Talvez eu também consiga elevar o moral deles e ajudá-los nos momentos difíceis pelos quais possamos passar durante as partidas".

E complementou: "Já do ponto de vista futebolístico, é evidente que o nível aqui é muito elevado, e todos os jogadores, especialmente no meio-campo, têm uma qualidade enorme. É claro que vim ao Barcelona para agregar, e acredito que também posso ajudar o time de forma maior no aspecto técnico".



