Rodri: Critiquei o Javi de todas as formas... e esta é a minha posição sobre a transferência para o Real Madrid

Rodri, estrela da Espanha e do Manchester City, comentou as notícias que associaram seu nome às eleições do Real Madrid, a partir das declarações do ex-candidato Enrique Riquelme.

O programa “El Larguero” recebeu o astro espanhol para falar sobre o clima no vestiário antes da partida de estreia contra Cabo Verde, onde ele abordou seu futuro, as declarações de Enrique Riquelme, além da cena em que seu companheiro Gavi pisou em seu pé, o que gerou grande polêmica.

A cena do treino foi um dos assuntos mais comentados antes do último amistoso da seleção espanhola contra o Peru, após uma jogada entre Gavi e Rodri durante uma sessão de treino da seleção.

O pisão do jogador do time catalão causou preocupação, antes que se esclarecesse posteriormente que o incidente não passou de um susto passageiro.

O capitão da seleção espanhola disse em declarações ao programa “El Larguero”, da rádio “Cadena SER”, sobre o incidente com Gavi: “Ele me deu uma pancada forte... Todos sabemos que Gavi é um jogador impulsivo, mas o assunto já passou e virou apenas uma história”.

Ele continuou elogiando o companheiro: “Para ele é a mesma coisa, ele joga sem restrições, é jovem e não se importa. Mas é isso que gostamos na personalidade dele, e tentamos aconselhá-lo de que os treinos são diferentes dos jogos oficiais”.

O atual jogador do Manchester City não escondeu sua raiva momentânea contra Gavi no momento da jogada, declarando: “Naquele momento, eu não sabia que as câmeras estavam me filmando, mas, na verdade, fiquei muito irritado e xinguei de tudo, mas tudo bem (risos)”.

Além de sua grande importância nas fileiras da La Roja, o nome de Rodri tem ganhado destaque nas últimas semanas após ser associado às eleições do Real Madrid.

O candidato à presidência, Enrique Riquelme, havia afirmado durante sua campanha eleitoral que, caso fosse eleito, Rodri se transferiria para o time do Real Madrid.

Rodri comentou sobre o assunto, dizendo: “Vou ser sincero com vocês, tenho estado um pouco isolado dessas questões. É verdade que algumas notícias chegam até a mim, mas não sei exatamente de onde vêm. Entendo, porém, que isso faz parte do jogo, sabemos que nossos nomes são citados por lá e aceitamos isso. Não pensei no assunto e não estou tomando decisões no momento, não posso dizer mais nada. Quando tiver que tomar uma decisão, vou analisá-la, mas agora não é o momento certo.”

Quando questionado sobre seu futuro, ele respondeu: “Não penso nisso, já disse isso antes e essa é a verdade: não penso em absolutamente nada relacionado ao meu futuro no momento. A Copa do Mundo será decisiva para mim, e não estou focado nisso agora. Com a cirurgia pela qual passei e a preparação mental após a lesão, não faria sentido pensar em outras coisas agora. Estou focado na minha liga atual, o que já é bastante, e depois da Copa do Mundo veremos o que vai acontecer.”