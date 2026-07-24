Rodri comunica ao Manchester City a sua posição sobre uma transferência para o Real Madrid

O Real Madrid prende a respiração enquanto tenta fechar uma das transferências mais destacadas do mercado de verão, segundo relatos da imprensa.

De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o internacional espanhol Rodri, médio do Manchester City, revelou a sua posição sobre uma transferência para o clube merengue durante o presente mercado.

Jacobs referiu que Rodri já deixou claro aos responsáveis do Manchester City o seu desejo de se juntar ao Real Madrid, por razões desportivas e familiares, indicando que a direção do clube inglês se prepara para receber uma proposta oficial, apesar de continuar a insistir em manter o jogador.

Acrescentou que não se espera que a estrela espanhola assine um novo contrato com o City, colocando Rodri a transferência para o Real Madrid no topo das suas prioridades neste verão.

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O interesse do Real Madrid em contratar Rodri aumentou após as exibições de destaque que apresentou durante o Mundial de 2026, onde foi um dos elementos mais notáveis da seleção espanhola que conquistou o título, graças à sua capacidade de impor o ritmo, cortar bolas e construir os ataques.

Rodri está ligado por contrato ao Manchester City até ao verão de 2027, sendo visto no seio do clube merengue como a opção ideal para reforçar o meio-campo.



