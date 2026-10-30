Bayern se prepara para superar a sólida defesa do Dortmund
O Bayern de Munique terá um duro desafio tático contra o Borussia Dortmund de Niko Kovac, que chega à Allianz Arena com uma das defesas menos vazadas da liga. As duas equipes entram na oitava rodada empatadas na liderança da Bundesliga, com 17 pontos cada.
O cotécnico Aaron Danks apontou a compactação defensiva do Dortmund como um dos principais desafios para seu ataque.
O Bayern pretende furar a defesa do rival depois de marcar 16 gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.
Danks respeita a defesa do BVB e conhece atacantes dos tempos de Inglaterra
Ao analisar a organização do Dortmund, Danks fez comparações com desafios europeus e destacou que conhece alguns dos atacantes visitantes. “Eles são muito bons defensivamente. Sofrem pouquíssimos gols”, afirmou Danks.
“Muitas vezes enfrentamos adversários que se organizam assim, como o Arsenal. Eles também não tinham sofrido gols na Champions League antes de vir para cá.”
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“Mas o Dortmund também tem bons atacantes. Conheço alguns deles da minha época na Inglaterra. Precisamos estar preparados para todas as fases do jogo”, ressaltou Danks.
Danks apoia a promessa Karl e atualiza situação de Kimmich
Danks manifestou forte apoio ao jovem meio-campista Lennart Karl e atualizou a condição física de jogadores experientes. “O que Lenny está passando é completamente normal. Na idade dele, é como uma montanha-russa, com altos e baixos”, explicou Danks. “Nós o apoiamos totalmente... Ele foi muito bem nos últimos dois jogos.”
Sobre a equipe, Danks acrescentou: “O jogo chega cedo demais para Manuel Neuer... Jo Kimmich fez duas sessões individuais e vai treinar com o grupo hoje. Depois, vamos avaliar a situação dele.”
Max Eberl acrescentou que Kimmich tomará a decisão final sobre sua participação ao lado da equipe médica.
Clássico decisivo aguarda Bayern e Dortmund na Allianz Arena
Danks tranquilizou os torcedores ao afirmar que seu elenco está totalmente preparado para enfrentar a atenção do mundo no sábado à noite.
Com as duas equipes empatadas em pontos, uma vitória permitiria a qualquer uma delas abrir uma vantagem importante na disputa pelo título.
Com a aproximação do início da partida, o Bayern concentra toda a atenção na execução de seu plano tático.