Rival do Real Madrid: Carvajal define sua transferência para um novo clube

O Getafe segue reforçando o elenco ao longo do mês de outubro, aproveitando o mercado de jogadores livres, com o objetivo de dar ao técnico José Bordalás mais opções, após o início irregular apresentado pela equipe nesta temporada.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Dani Carvajal já chegou a um acordo com o Getafe, e o anúncio oficial da negociação depende apenas da assinatura das duas partes nos documentos que já foram entregues.

O lateral-direito já havia acertado todos os detalhes com a equipe há alguns dias, passou pelos exames médicos e assinaria um contrato até o fim da temporada.

Mas o problema surgiu quando o Getafe tentou registrá-lo na LaLiga, pois não tinha espaço disponível no teto salarial, o que impediu a conclusão dos trâmites de inscrição.

No fim, Ángel Torres apresentou uma garantia financeira à LaLiga para gerar uma margem que permitisse ao clube fechar contratações neste período.

O plano do Getafe é apresentar Carvajal oficialmente após a partida da equipe contra o Universitatea Craiova, marcada para a próxima quinta-feira, pela Liga Conferência Europa.

Parejo entra nos planos

Depois de resolver a contratação de Carvajal, o Getafe caminha para fechar com Dani Parejo. O meio-campista, natural de Coslada, tem 37 anos e está sem clube atualmente, após encerrar a temporada passada no Villarreal. Já houve contatos entre ele e o Getafe.

Dani Parejo é um dos nomes mais experientes do Campeonato Espanhol, com uma longa trajetória na primeira divisão, tendo atuado por Real Madrid, Valencia e Villarreal.

O meio-campista já vestiu a camisa do Getafe entre 2009 e 2011, ou seja, há 15 anos.

Após Carvajal e Parejo, o Getafe segue explorando o mercado de jogadores livres, com os dirigentes do clube trabalhando para contratar outro jogador que poderá se juntar à equipe, a fim de dar a Bordalás mais opções ofensivas, diante da necessidade do treinador de fortalecer o poder de ataque do seu time nesta temporada, na qual a equipe disputa três competições difíceis.



