O astro terá de pagar 255 euros por ter deixado a seleção em setembro. Mas quanto isso representa no mundo de Ronaldo?

No clube saudita Al-Nassr, ele recebe um salário-base de 208 milhões de euros por ano. Com os bônus, o valor chega a quase 250 milhões de euros. Ronaldo precisa, portanto, trabalhar 38,6 segundos para pagar por sua conduta que chamou a atenção: ele transferirá à federação nacional FPF o equivalente a 0,00012% de seu salário anual.

"O mundo descobriu quanto custa deixar a seleção", escreveu A Bola, "mas também descobrimos o que o mundo pensa do futebol português e de suas regras: 'Ridículo', foi o que se leu." A frase resumiu bem, de fato, os comentários internacionais.

E a suspensão que acompanha a multa também não terá consequências práticas: Ronaldo não poderá jogar pela seleção por 30 dias, mas a punição vale retroativamente desde sua suspensão provisória, no dia seguinte à saída da concentração em 30 de setembro, e termina ainda em outubro. Portugal só voltará a jogar pela seleção em novembro, pela Nations League, contra a Dinamarca (14 de novembro) e no País de Gales (17 de novembro).

O que Cristiano Ronaldo fez para ser punido?

A punição está dentro das diretrizes da federação para infrações desse tipo. Segundo a FPF, Ronaldo violou o artigo 160 do regulamento disciplinar. A regra prevê, inicialmente, suspensão de um a seis meses e, para um jogador profissional, multa de 510 a 1.020 euros. A defesa de Ronaldo, porém, conseguiu apresentar circunstâncias atenuantes, entre elas o reconhecimento de sua conduta inadequada, além de sua importância e de seus feitos pela seleção.

Ronaldo deixou a concentração da equipe durante a última pausa para jogos de seleções. O motivo foi a decisão do técnico Jorge Jesus de não escalá-lo na Noruega (2 a 1) e o anúncio de que também o deixaria no banco no jogo seguinte, contra a Dinamarca.

Ronaldo não se limitou a deixar a concentração: também acusou Jesus publicamente de não cumprir sua palavra. Ao mesmo tempo, reconheceu que sua conduta foi inadequada e que deveria ter consequências, além de pedir desculpas aos companheiros e aos torcedores. Jesus poderá voltar a convocar Ronaldo em novembro e, segundo a imprensa, pretende fazê-lo.

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