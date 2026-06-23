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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Rice: Vou contar aos meus filhos sobre o Ken... E o que o Messi faz é inacreditável

D. Rice
H. Kane
L. Messi
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A magia do pulguinha

Declan Rice, meio-campista da seleção da Inglaterra, elogiou seu companheiro e capitão da equipe, Harry Kane, descrevendo o retorno de seu brilho em grandes competições como algo “inevitável” e afirmando que, um dia, contará com orgulho aos filhos que jogou ao lado do capitão da seleção inglesa.

Kane marcou dois gols na última vitória de sua seleção por 4 a 2 sobre a Croácia na semana passada, igualando o recorde de Gary Lineker como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas do Mundo, com 10 gols.

O jogador de 32 anos ultrapassará o astro David Beckham e assumirá sozinho o terceiro lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra, quando disputar sua 116ª partida internacional contra Gana, na cidade de Foxborough, na terça-feira.

Rice disse, em declarações antes desse confronto divulgadas pela rede “ESPN”: “Para mim, ele é um daqueles jogadores sobre os quais você vai contar aos seus filhos, quando eles crescerem, que teve a oportunidade de jogar ao lado de Harry Kane. Para mim, isso reflete o quanto ele é bom; ele é um desses jogadores”.

Ele acrescentou: “Tenho muita sorte; primeiro porque ele é nosso capitão, e segundo pela maneira como ele serve de exemplo todos os dias e pela forma como se empenha nos treinos. Não é nenhuma surpresa para mim o quanto ele é bom, considerando os gols que marca nos treinos, o que fazia pelo Bayern de Munique e o que vem apresentando com a camisa da Inglaterra. Foi uma honra jogar com ele, e me sinto muito sortudo por poder jogar ao lado de um atacante como ele”.

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Rice revelou que Kane falou com o grupo no início do dia para lembrá-los do histórico recente da Inglaterra em sua segunda partida em torneios coletivos.

Vale lembrar que a seleção inglesa, após vencer sua partida de estreia na Euro 2020, na Copa do Mundo de 2022 e na Euro 2024, acabou empatando logo no segundo jogo de cada uma dessas competições.

E continuou: “Temos a mesma motivação, se não maior, para querer vencer. Kane falou sobre isso há pouco; nos últimos torneios, empatamos na segunda partida, e queremos entrar em campo sabendo que estamos com toda a nossa força e prontos para dar o nosso melhor, pois temos plena consciência da situação em que isso nos colocará”.

Sobre o brilhantismo de Lionel Messi com a Argentina, Declan Rice comentou: “Messi!... Acho que o que estamos vendo no momento é realmente excepcional, e o que ele faz nessa idade é inacreditável... Como torcedor de futebol, apaixonado pelo esporte e também como jogador, vê-lo em ação é um prazer incrível”.

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