Rice: fiquei emocionado com a atitude de Yamal com meu filho

Compartilhar Siga GOAL no Google

O inglês Declan Rice, meio-campista do Arsenal, elogiou o comportamento do espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, com seu filho após a última partida entre Inglaterra e Espanha, que terminou com vitória da última por 3 a 2, no estádio de Wembley, pela Liga das Nações da Europa.

Publicidade

O estádio Metropolitano se prepara, na noite deste domingo, para receber mais uma partida entre Espanha e Inglaterra pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa.

Apesar de não ter podido jogar devido a problemas nas costas e nos tendões do joelho, o jogador inglês levou seu filho ao vestiário para conhecer o astro espanhol após a primeira partida.

O meio-campista inglês comentou, depois da foto que o craque do Barcelona aceitou tirar com seu filho após a última partida entre as duas seleções nacionais: "Foi algo muito gentil, é algo que valorizo como pai. Sei que ele tem um irmão mais novo de quem cuida, então acho que esse gesto é natural para ele. Esse gesto realmente me emocionou".

Rice falou sobre a "obsessão" de seu filho pelo ponta do Barcelona em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Eu disse a ele que jogaria contra ele, e ele ficava me perguntando por que eu enfrentaria Lamine".

Publicidade Publicidade

Lamine Yamal e Declan Rice só se enfrentaram uma única vez em toda a carreira, na final da Eurocopa de 2024, em que a Espanha venceu por 2 a 1 em Berlim.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ESP Liga das Nações A 14:45 ING Assistir

Yamal deu a assistência para Nico Williams e foi substituído aos 89 minutos, enquanto Rice foi titular e disputou a partida inteira.

As duas seleções voltam a se enfrentar hoje no estádio Metropolitano pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa, em uma partida decisiva para definir o líder do Grupo 3.

Publicidade

A seleção espanhola chega à partida invicta, com 15 pontos, enquanto a seleção inglesa perdeu o jogo de ida para "La Roja" no estádio de Wembley por 3 a 2 na abertura da fase de grupos.

Os comandados de Thomas Tuchel têm 12 pontos e precisam vencer para tirar a atual campeã mundial e europeia da liderança e, assim, garantir a vantagem de jogar em casa e com sua torcida nas quartas de final da Liga das Nações, enquanto o empate basta à Espanha para manter a liderança.