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Florentino Pérez deu início a uma nova fase de seu projeto no Real Madrid. Depois de concluir boa parte da reconstrução do elenco, apostando em jogadores jovens com grande potencial de evolução, o presidente do clube agora trabalha para garantir a permanência da maior parte do grupo atual.

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Segundo o jornal Sport, Pérez quer evitar que o Real Madrid tenha de entrar em negociações complicadas e decisivas, como aconteceu com Vinícius Júnior no último verão europeu, e garantir que a espinha dorsal do time permaneça unida nos próximos anos.

Basta olhar para os contratos em vigor dos jogadores do elenco para entender a dimensão desse plano: alguns atletas têm vínculo com o clube até 2030, 2031, 2032 e até mesmo 2033.

Ao todo, 16 jogadores têm contrato com o Real Madrid que vai além de 2030, e a expectativa é que outros três se juntem a eles em breve.

Somente neste ano, o clube merengue anunciou a renovação de seis jogadores, entre eles peças fundamentais como Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e Vinícius Júnior.

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A renovação do brasileiro era o principal tema desta nova fase. O contrato de Vinícius ia até 2027, e garantir sua permanência se tornou uma das principais pendências na mesa de negociações nos escritórios de Valdebebas.

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Divergências financeiras complicaram as conversas, que se arrastaram por vários meses. Florentino Pérez assumiu pessoalmente o caso, até que o acordo finalmente foi fechado com a extensão do contrato do jogador até 2032. Com isso, o ponta brasileiro passou a ser o segundo jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas de Kylian Mbappé.

O plano de Florentino para o futuro

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Historicamente, o presidente do Real Madrid sempre adotou uma postura firme nas negociações de renovação, mesmo quando do outro lado da mesa estava um jogador fundamental para o clube. Os casos de Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos são exemplos claros disso.

O mandatário merengue não hesitou em agir com rigor com dois ídolos do Real Madrid, que acabaram deixando o clube rumo à Juventus e ao PSG, respectivamente. Nos dois casos, Florentino manteve sua posição nas negociações, independentemente das consequências.

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No caso de Vinícius, porém, o cenário foi um pouco diferente. O Real Madrid não queria que um de seus jogadores mais decisivos entrasse no último ano de contrato sem uma solução, o que lhe daria a possibilidade de sair sem que o clube recebesse qualquer compensação financeira.

As negociações obrigaram as duas partes a encontrar um meio-termo e a reconhecer a importância do jogador no time, apesar de seu desempenho nos últimos tempos. Ao que parece, Florentino percebeu que, em alguns casos, proteger uma estrela também exige certa flexibilidade na postura do clube.

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Resta saber se esse caso vai abrir um precedente na política de renovações do Real Madrid.

Florentino Pérez foi mais flexível na renovação de Vinícius do que no trato com outras estrelas, como Ramos e Cristiano.

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O próximo grande passo aponta para Jude Bellingham. O inglês tem contrato com o clube até 2029, mas o Real Madrid quer estender o vínculo e melhorar suas condições financeiras. A intenção é colocá-lo na mesma faixa salarial de Vinícius.

A expectativa é que o meio-campista se torne um dos principais rostos do clube na próxima década, e por isso o Real Madrid quer que seu contrato reflita esse status.

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A aposta no trio formado por Vinícius, Mbappé e Bellingham segue inalterada, embora o trio ainda não tenha conseguido transformar as enormes expectativas criadas em torno de sua formação no domínio coletivo esperado.

Florentino Pérez nunca cogitou reformular essa base do time, e a política de renovações representa uma clara demonstração de confiança no projeto esportivo.

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Ao mesmo tempo, o Real Madrid adota uma política diferente com os jogadores mais experientes e mais velhos. Thibaut Courtois e Antonio Rüdiger são exemplos da abordagem que Pérez costuma aplicar aos atletas que já passaram dos 30 anos.

Essa política consiste em oferecer contratos de uma temporada, para avaliar o nível e a condição física dos jogadores ano após ano.

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A situação é diferente quando se trata de um jogador que chega ao time por meio de uma transferência, como demonstrou o caso de Denzel Dumfries.

Nesses casos, o clube não vê problema em oferecer um contrato longo ao jogador, para poder distribuir e amortizar contabilmente o valor da negociação ao longo da duração do vínculo.

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O mapa de contratos também inclui outros nomes de destaque. Fede Valverde e Brahim Díaz estão na lista de jogadores cujas renovações já estão bem encaminhadas, e os dois acordos devem ser anunciados em breve.

Por outro lado, Bellingham concentra boa parte das atenções, por causa do grande aumento salarial que o novo acordo vai representar.

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Arda Güler e Tchouaméni já renovaram seus contratos até 2032, o que reforça a ideia de que o Real Madrid quer garantir a continuidade de várias gerações de jogadores em torno de suas grandes estrelas.

A estratégia de Florentino Pérez tem lógica econômica e esportiva, mas também traz um desafio: essa geração de jogadores precisa, enfim, entregar o desempenho que se espera dela.

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O Real Madrid conseguiu garantir a permanência de grande parte de suas peças fundamentais, mas agora precisa que essa estabilidade se reflita dentro de campo, com a conquista de títulos e a formação de um time à altura das expectativas e esperanças depositadas nele.