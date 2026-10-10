Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Getafe, na noite deste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada de LaLiga.
O jornal Mundo Deportivo noticiou que Flick havia antecipado, durante a coletiva de imprensa, algumas novidades, como o retorno de Joan García à meta e a participação de Gabriel Jesus como titular pela primeira vez.
Mas o treinador alemão surpreendeu a todos ao promover uma mudança relativamente ampla na escalação, já que decidiu manter Pau Cubarsí e Pedri no banco de reservas.
A escalação do Barcelona ficou da seguinte forma:
Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Jordon
Já os jogadores que ficarão no banco de reservas são Szczęsny, Livaković, Cancelo, Baldé, Bryan Faríñez, Cubarsí, Fermín López, Pedri, Karim Adeyemi, Marc Bernal e Hamza Abdelkarim.
Vale lembrar que o Barcelona não conta com Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong e Roony Bardghji.