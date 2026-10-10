Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Revolução na escalação do Barcelona contra o Getafe

Barcelona x Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
H. Flick
Espanha

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Getafe, na noite deste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada de LaLiga.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que Flick havia antecipado, durante a coletiva de imprensa, algumas novidades, como o retorno de Joan García à meta e a participação de Gabriel Jesus como titular pela primeira vez.

Mas o treinador alemão surpreendeu a todos ao promover uma mudança relativamente ampla na escalação, já que decidiu manter Pau Cubarsí e Pedri no banco de reservas.

A escalação do Barcelona ficou da seguinte forma:

Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Jordon

Já os jogadores que ficarão no banco de reservas são Szczęsny, Livaković, Cancelo, Baldé, Bryan Faríñez, Cubarsí, Fermín López, Pedri, Karim Adeyemi, Marc Bernal e Hamza Abdelkarim.

Vale lembrar que o Barcelona não conta com Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong e Roony Bardghji.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google