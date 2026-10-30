Revolução administrativa: Pérez se prepara para decisão histórica no Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, planeja realizar a reunião da Assembleia Geral de Representantes no próximo dia 21 de novembro, em meio à expectativa pela apresentação do tema da mudança na estrutura de propriedade do clube, além da discussão de uma série de questões importantes, com destaque para a chegada de Bernd Reichart à estrutura administrativa do clube.

Segundo o jornal espanhol "Sport",a reunião aguardada assume grande importância, diante da possibilidade de discussão sobre o futuro da propriedade do Real Madrid, depois de Pérez já ter anunciado sua intenção de apresentar alterações estruturais no modelo de propriedade do clube, sem que a assembleia extraordinária que havia prometido chegasse a ser realizada.

O Real Madrid só voltará ao estádio Santiago Bernabéu no próximo dia 21 de novembro, quando receberá o Celta de Vigo, data que marcará o período de um mês inteiro desde a última partida que a equipe disputou em seu estádio, diante do Leipzig, no dia 21 de outubro.

Durante esse período, o Real Madrid disputou uma partida no Camp Nou e conquistou a vitória pelo placar de 2 a 1 no último domingo, antes de enfrentar o Racing Santander em Santander no domingo, depois encarar o Athletic na quarta-feira, dia 4 de novembro, e visitar o Valencia em Mestalla no sábado, dia 7 de novembro.

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Esse período também abrange uma pausa para os jogos de seleções, que inclui duas partidas das seleções, além da realização de mais uma partida da liga de futebol americano no estádio Santiago Bernabéu.

Mudança no modelo de propriedade do clube

Em meio a esses compromissos, mais precisamente no próximo dia 21 de novembro, salvo alguma alteração nos planos de Florentino Pérez, será realizada a Assembleia Geral de Representantes do Real Madrid, que desta vez assume uma importância excepcional, já que todos os indícios apontam para a possibilidade de definição da questão mais relevante relacionada ao presente e ao futuro do clube, que é a mudança de seu modelo de propriedade.

O clube ainda não revelou os itens da pauta da Assembleia Geral, mas normalmente as reuniões incluem a aprovação das contas financeiras do ano anterior, o orçamento do ano seguinte e o relatório econômico da diretoria. No entanto, desta vez as atenções se voltam novamente para a possibilidade de apresentação das alterações estruturais que o presidente do Real Madrid, duas temporadas atrás, anunciou que pretendia discutir em uma assembleia geral extraordinária que nunca foi realizada.

Há alguns meses, durante a última campanha eleitoral na qual Enrique Riquelme obteve o apoio de 35% dos sócios do Real Madrid, a diretoria presidida por Pérez abriu a porta para a possibilidade de realização de uma votação para alterar o modelo de propriedade do clube, por meio da transferência de alguns ativos para uma sociedade de responsabilidade limitada sob o controle do clube.

O próprio Florentino Pérez havia indicado a possibilidade de colocar no mercado uma parcela limitada das ações da empresa, com a entrada de dois sócios investidores que injetariam 1 bilhão de euros, sendo 500 milhões de euros de cada um.

Embora o presidente da empresa "ACS" não tenha confirmado a identidade dos possíveis investidores, as indicações apontam para o fundo de investimento "Sixth Street" e para o empresário Bernard Arnault, com quem o clube já colabora por meio da empresa Louis Vuitton.

Mas, até agora, o clube prefere manter o silêncio sobre esse tema, seja no âmbito da imprensa seja no que diz respeito aos seus sócios, cujos representantes ainda não sabem a data da Assembleia Geral nem os assuntos que serão apresentados durante ela.

A torcida do Real Madrid demonstrou oposição à ideia de "venda do clube" por meio dessas mudanças estruturais, que abririam as portas para a entrada de investidores como sócios, apesar de Pérez ter afirmado anteriormente que eles não teriam poder de tomada de decisões.

No entanto, essas garantias não conseguiram dissipar os temores de uma ampla parcela da torcida e dos sócios do clube, que acreditam que esse passo representa o início da transformação do Real Madrid em uma sociedade anônima esportiva, à semelhança da maioria dos clubes da primeira divisão espanhola.

A chegada de Reichart levanta questionamentos

Soma-se a isso a chegada de Bernd Reichart à estrutura administrativa do clube, ex-diretor-executivo da empresa "A22 Sports Management", promotora do projeto da Superliga Europeia, onde ele assumirá a gestão das operações relacionadas aos produtos no Real Madrid.

Mas esse passo foi interpretado nos bastidores do Real Madrid como um movimento estratégico planejado por Anas Laghrari, braço direito de Florentino Pérez, como preparação para o futuro e para as mudanças previstas na estrutura jurídica e econômica do clube.

Espera-se também que a Assembleia Geral aborde a posição do Real Madrid nas negociações com a UEFA e os próximos passos que o clube pretende tomar em relação ao caso Negreira, além do projeto da zona tecnológica e do tema da realização de shows musicais no estádio Santiago Bernabéu a partir do ano de 2027.