A indignação segue dentro do Real Madrid por causa das decisões da arbitragem, apesar da difícil vitória sobre o Villarreal, diante da contestação dos jogadores do time quanto à disparidade no tratamento de lances polêmicos, especialmente ao comparar a expulsão de Vinicius Junior após puxar o cabelo de um adversário com a não marcação de falta contra Fede Valverde em uma partida anterior.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a polêmica dentro do Real Madrid sobre a arbitragem não cessou, poucas horas depois da vitória extremamente trabalhosa sobre o Villarreal, já que os jogadores do time merengue não esconderam seu espanto no vestiário do estádio Santiago Bernabéu.

E a expulsão de Vinicius Junior foi apenas um dos pontos de contestação, pois, embora os jogadores reconheçam que a punição possa estar correta, o grupo demonstrou incredulidade diante do fato de o árbitro de vídeo ter ignorado lances que poderiam ter favorecido o Real Madrid em outras partidas, como no último clássico contra o Atlético de Madrid.

Um deles disse, no vestiário do time merengue, após a vitória de sábado sobre o Villarreal: "Puxar o cabelo não pode resultar em cartão vermelho, enquanto a entrada que o Valverde sofreu na partida passada fica sem punição".

A expulsão de Vinicius Junior não foi a única coisa que causou insatisfação nos jogadores do Real Madrid, depois que o árbitro aplicou cinco cartões amarelos e um vermelho aos atletas do time, apesar de terem cometido apenas oito faltas, contra dois amarelos para os adversários, que cometeram 13 infrações.

E talvez o que mais tenha irritado os jogadores do time merengue foi o que descreveram como um tratamento "arrogante" por parte dos assistentes do árbitro Díaz de Mera e do quarto árbitro, com quem José Mourinho discutiu em vários momentos da partida.

O treinador do Real Madrid encerrou o jogo muito irritado, o que o levou a decidir não comparecer à entrevista coletiva após a partida.

Mourinho disse a pessoas próximas: "Não vou falar porque quero estar no banco de reservas nos jogos contra o Sevilla e o Barcelona".

Konaté e Vinicius: dois casos contraditórios

Vinicius Junior foi, naturalmente, o jogador mais afetado pelo que aconteceu durante a partida. Apesar de ter começado o jogo no banco, sua entrada deu novo ânimo ao ataque do Real Madrid, antes do incidente que dominou as manchetes depois do confronto.

O jogador brasileiro explicou aos companheiros que o contato com Saliba foi involuntário e que jamais teve a intenção de machucar o adversário, que, de fato, seguiu jogando durante a jogada que terminou com o gol do atacante brasileiro anulado.

Os jogadores do Real Madrid ficaram convencidos da versão do camisa 7 e disseram: "Ele não é capaz de fazer isso".

De todo modo, com o árbitro Díaz de Mera tendo registrado os detalhes do episódio em sua súmula, o Real Madrid espera a ausência de Vinicius Junior no próximo clássico contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro, já que a punição não deve ser inferior a dois jogos, mesmo que o clube consiga apresentar recurso contra a decisão.

Por outro lado, o Real Madrid vai recorrer do cartão amarelo recebido por Konaté nos minutos finais da partida, por uma suposta falta contra Gerard Moreno. As imagens mostram que o zagueiro do Real Madrid não tocou no atacante do Villarreal, o que deixa o clube convencido de que o amarelo será anulado.

Caso a punição seja mantida, este será o quarto cartão amarelo do zagueiro em apenas oito partidas pelo Campeonato Espanhol.

Na temporada passada, o jogador recebeu apenas sete cartões amarelos em 36 partidas pela Premier League.







