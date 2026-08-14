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Khaled Mahmoud

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Revolta em Marselha: Højbjerg perde a braçadeira de capitão por insistir em permanecer

P. Hoejbjerg
Olympique de Marseille
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Campeonato Francês
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Decisão surpreendente após a recusa do Newcastle

O dinamarquês Pierre-Emile Højbjerg sofreu um duro golpe no Olympique de Marselha, depois de ter sido decidida a retirada da braçadeira de capitão devido ao clima de fúria generalizada gerado nos bastidores do clube, na sequência de sua recusa em se transferir para o inglês Newcastle United em uma negociação avaliada em 15 milhões de libras esterlinas.

O ex-meio-campista do Tottenham estava prestes a concretizar sua transferência para o Newcastle, antes de recuar numa decisão surpreendente e nos últimos instantes. Apesar de Marselha e Newcastle terem chegado a um acordo final sobre o valor financeiro da negociação, Højbjerg insistiu em permanecer no sul da França.

A reação da diretoria do clube não demorou; o jogador de 31 anos foi oficialmente destituído da braçadeira de capitão, o que ficou evidente na escalação da equipe para o amistoso disputado nesta sexta-feira contra o Atlético de Madrid, no qual Højbjerg esteve presente na equipe titular, mas a braçadeira foi entregue a seu companheiro Timothy Weah.

De acordo com o que revelou o jornal "Daily Mail", o norte-americano Frank McCourt, proprietário do Marselha, ficou extremamente irritado com a atitude de Højbjerg, e os relatos confirmaram que as chances de o astro dinamarquês recuperar a braçadeira se tornaram praticamente nulas, em meio a um clima de tensão e raiva contínua dentro da diretoria do clube francês.

O Marselha enfrenta enormes pressões financeiras para reduzir sua folha salarial, e via a oferta do Newcastle pelo jogador dinamarquês como uma tábua de salvação e um alívio financeiro capaz de reforçar os cofres do clube. No entanto, o recuo de Højbjerg privou a diretoria do clube dessa liquidez financeira, deixando o jogador em uma posição extremamente delicada, uma vez que recebe as culpas e as críticas apesar de ter demonstrado lealdade à camisa azul e branca.

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Højbjerg era o principal alvo do novo treinador do Newcastle, Matthias Jaissle, que via nele o capitão e organizador experiente adequado para seu projeto. Apesar de as negociações terem transcorrido com sucesso no início, o jogador mudou de ideia de repente. Højbjerg estuda atualmente as opções à sua disposição, em meio a um interesse concreto do clube italiano Milan em contratá-lo caso decida deixar o Marselha.

Esses acontecimentos aumentam a instabilidade do Marselha, que encerrou a temporada passada na quinta colocação após um período turbulento que testemunhou a demissão do técnico Roberto De Zerbi, seguida pela renúncia de seu substituto Habib Beye ao fim da temporada, levando Bruno Genesio a assumir o comando técnico em meio a crises e turbulências sucessivas no vestiário.

Por outro lado, o Newcastle United também vive um verão quente e preocupante para sua torcida, após a venda do capitão da equipe Bruno Guimarães ao Arsenal, do astro Anthony Gordon ao Barcelona, e do meio-campista Sandro Tonali ao Tottenham.

A situação dentro do clube inglês também se agravou após a renúncia do técnico Eddie Howe no último dia 31 de julho, treinador que anteriormente havia salvado a equipe do rebaixamento, a conduziu à Liga dos Campeões da Europa e encerrou o jejum de títulos que durava 56 anos, além do fracasso do clube em fechar suas principais contratações após o ponta espanhol Víctor Muñoz preferir se transferir para o Liverpool, e o meio-campista suíço Johan Manzambi se juntar ao Aston Villa.

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