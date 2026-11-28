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A derrota parcial do Real Madrid por 1 a 0 para o Alavés no primeiro tempo não foi a única crise vivida no Santiago Bernabéu. José Mourinho entrou em um confronto tenso com a arbitragem depois de explodir em protesto contra as decisões dos árbitros e quase deixou seu time em uma situação ainda mais complicada. Isso só não aconteceu graças à intervenção de seus jogadores e de membros da comissão técnica, que tentaram afastá-lo das reclamações e evitar que ele recebesse o cartão vermelho.

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Segundo o jornal espanhol “Sport”, o treinador português teve repetidos acessos de fúria durante a partida, depois que o Alavés abriu o placar com gol de Toni Martínez, e continuou reclamando das decisões do árbitro.

Os protestos de Mourinho começaram cedo, mais precisamente aos 21 minutos do primeiro tempo, quando ele foi até o quarto árbitro para reclamar de algumas decisões. Ele não parou de deixar a área técnica e de demonstrar sua irritação sempre que achava que o Real Madrid havia sido prejudicado por uma decisão injusta, até que o árbitro César Soto Grado interveio e lhe mostrou o cartão amarelo por ter passado dos limites nas reclamações.

Um dos momentos de maior tensão veio depois que Arda Güler pediu falta a seu favor após sofrer uma entrada que o árbitro não marcou. O lance irritou o jogador turco e levou Mourinho a protestar com veemência contra o que considerou critérios desiguais da arbitragem, o que aumentou o bate-boca à beira do campo e intensificou as reclamações do treinador português.

Mourinho não aceitou a advertência e seguiu reclamando com o quarto árbitro, enquanto Soto Grado observava seu comportamento. Naquele momento, o treinador parecia ameaçado de receber o segundo amarelo, mas o árbitro preferiu contornar a situação e não mostrar a segunda advertência, o que evitou que o Real Madrid perdesse seu técnico durante a partida.

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Diante da escalada da irritação do treinador, vários jogadores do Real Madrid e membros da comissão técnica intervieram para controlar a situação: Militão, ao lado de integrantes do banco de reservas, tentou afastar Mourinho dos árbitros e levá-lo de volta. Mourinho recebeu o cartão amarelo do árbitro Soto Grado depois de reclamar da falta não marcada a favor de Arda Güler, que também protestou contra a decisão e gesticulou em reclamação pela entrada sofrida durante um ataque do Alavés, o que inflamou o confronto à beira do campo em meio às crescentes reclamações do treinador português.

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A fúria de Mourinho não terminou com o cartão: ele continuou reclamando e confrontou o quarto árbitro em protesto contra as decisões da arbitragem, o que deixou a cena ainda mais tensa e levou a comissão técnica e os jogadores do Real Madrid a intervir rapidamente para evitar que a crise se agravasse e que o treinador perdesse o controle.

Éder Militão e Antonio Rüdiger tentaram acalmar Mourinho e convencê-lo a voltar para o banco de reservas depois que ele avançou para reclamar com o árbitro, enquanto seus auxiliares e vários jogadores tiveram de cercá-lo para conter sua raiva, numa cena que refletiu o tamanho da tensão que tomou conta do treinador durante a partida.

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Com a continuidade das reclamações de Mourinho, os jogadores não se limitaram a tentar levá-lo de volta ao banco: alguns tiveram de acompanhá-lo até que ele fosse conduzido ao vestiário, num desdobramento marcante no Santiago Bernabéu, em meio a um clima carregado por causa das decisões da arbitragem que irritaram a comissão técnica do Real Madrid.