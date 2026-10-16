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Reviravolta surpreendente no Barcelona: Hamza Abdelkarim fora dos planos de Flick

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Barca Atletic x Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Flick
H. Abdelkarim
Espanha
Alemanha
Egito

O jogador retornará ao segundo time

O egípcio Hamza Abdelkarim virou candidato a ficar fora da lista do Barcelona para o duelo contra o Real Betis, marcado para este sábado, pelo Campeonato Espanhol, depois de ter participado do treino da equipe B na parte da manhã e faltado à sessão da tarde do time principal, em sinal de que poderá ser aproveitado pelo Barcelona Atlètic na próxima rodada.

O jornal espanhol "Sport" informou que o atacante egípcio não participou do último treino do time principal antes do confronto com o Betis, após treinar com o Barcelona Atlètic, diante da tendência da comissão técnica comandada pelo alemão Hansi Flick de deixá-lo fora da lista, para lhe dar a oportunidade de disputar a partida da equipe reserva contra o Utebo, também marcada para sábado.

Esse desdobramento acontece ao mesmo tempo em que alguns nomes importantes estão perto de voltar às contas de Flick, depois de o treinador alemão confirmar a disponibilidade do brasileiro Raphinha e do holandês Frenkie de Jong, recuperados de problemas físicos que os afastaram no período recente, o que dá à comissão técnica opções adicionais antes do anúncio da lista final.

A disponibilidade de Fariñas também reforçou suas chances de seguir nos planos do time principal, tornando Hamza Abdelkarim o principal candidato a sair da lista, apesar de ter participado dos treinos nas últimas semanas.

Ao abrir espaço para que o atacante egípcio atue com a equipe reserva, o Barcelona pretende lhe conceder mais minutos competitivos e dar continuidade à evolução do seu nível, em vez de apenas integrar a lista do time principal sem participação efetiva.

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BAR

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17 de out. de 2026

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17 de out. de 2026

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O cenário definitivo deve ficar claro após o anúncio da lista do Barcelona para o duelo com o Betis, num momento em que a regularidade de Hamza Abdelkarim em partidas representa uma oportunidade importante para seguir acumulando experiência e aumentar suas chances de conseguir mais oportunidades no time principal no futuro.

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