Iker Casillas, lenda do Real Madrid e um dos mais ferrenhos críticos de José Mourinho, demonstrou uma mudança repentina em sua postura em relação ao técnico português.

Casillas foi peça fundamental no elenco do Real Madrid durante a primeira passagem de Mourinho (2010-2013), período em que conquistaram juntos a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol. Porém, o desentendimento entre ambos levou à exclusão de Casillas do time durante a temporada 2012-2013, num momento em que as relações entre Mourinho e a diretoria do clube se deterioravam.

Na série da Netflix que leva seu nome, Mourinho insinuou que Casillas havia se tornado "mimado", ao mesmo tempo em que se opôs às relações próximas dos jogadores com seus colegas do Barcelona durante a disputa das duas equipes pelos títulos.

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Casillas havia dito anteriormente, em entrevista ao jornal francês L'Équipe: "Com José Mourinho, foi um casamento que terminou mal".

Casillas havia anunciado, por meio de sua conta no X, antes da nomeação de Mourinho em sua segunda passagem, que não negava o profissionalismo dele, "mas não o quero no Real Madrid". O goleiro da Espanha, campeão da Copa do Mundo de 2010, também era cotado para um papel de liderança ao lado do ex-candidato à presidência Enrique Riquelme, que se opôs ao retorno de Mourinho.

Mudança repentina

Mas, em suas declarações mais recentes, Casillas se mostrou mais otimista em relação a Mourinho. Em conversa com Germán Burgos, ex-auxiliar técnico do Atlético de Madrid, em seu canal no YouTube, Casillas disse que vê Mourinho "diferente" da pessoa que comandou o Real Madrid na vez anterior.

Casillas afirmou: "O José está diferente. Parece o mesmo treinador vencedor, com seu talento e tudo, mas chegou com uma ideia diferente".

O goleiro se absteve de entrar em detalhes do passado, dizendo apenas: "Ainda rio disso, lembro de muitas coisas".

No fim, Casillas permaneceu no Real Madrid por dois anos após a saída de Mourinho e venceu o terceiro título de Liga dos Campeões de sua carreira na temporada seguinte à saída do português.