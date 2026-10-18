Reviravolta negativa para o Barcelona: imprevisto inesperado atinge em cheio o plano de Flick antes do confronto com o Paris Saint-Germain

O Barcelona passou por um verdadeiro sufoco no caminho de volta para casa após o duelo contra o Real Betis.

A partida entre Barcelona e Real Betis terminou com vitória da equipe catalã por 5 a 2, na nona rodada de LaLiga.

De acordo com o jornal "Marca", com o aumento do calendário de jogos e uma semana cheia de desafios, o Blaugrana sofreu um contratempo inesperado na noite de sábado.

As fortes chuvas em Sevilha atrapalharam os planos de viagem da equipe, que foi obrigada a passar a noite na cidade, o que provocou uma mudança radical na preparação para o decisivo confronto contra o Paris Saint-Germain, marcado para a próxima terça-feira, na Liga dos Campeões.

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O Barcelona jogou sua partida em La Cartuja às 18h30 e deveria retornar a Barcelona imediatamente depois.

O plano previa o pouso no aeroporto de El Prat por volta da meia-noite, descanso em casa e retomada dos treinos no domingo, às 11h, na cidade esportiva Joan Gamper.

No entanto, as condições climáticas impediram que a viagem fosse concluída como planejado, o que acabou desorganizando um cronograma minuciosamente montado por Hansi Flick.

A equipe do Barcelona permaneceu dentro do avião por causa dos atrasos provocados pelas chuvas. Com o passar do tempo, a possibilidade de retornar a Barcelona ainda na noite de sábado foi diminuindo.

Por fim, quando foi anunciado que a decolagem só seria possível por volta das 4h da manhã, decidiu-se voltar ao hotel e passar a noite em Sevilha.

Esse tropeço representa um novo problema para Hansi Flick. A mudança nos planos de viagem obrigou a comissão técnica a reorganizar a sessão de treinos de domingo.

A equipe finalmente partiu ao meio-dia e, após chegar a Barcelona exatamente às 14h45, seguiu direto para o centro de treinamento do clube para fazer exercícios leves de recuperação na academia.

O Barcelona ficará apenas algumas horas na Catalunha antes de arrumar as malas novamente.

O Blaugrana deve viajar para Paris na próxima segunda-feira, às 10h30, para enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira.