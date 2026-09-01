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Reviravolta importante: negado o pedido do Real Madrid no caso Negreira

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A questão terminará em breve?

O tribunal competente de Barcelona rejeitou o pedido do Real Madrid de prorrogar por mais seis meses a investigação do caso Negreira, em um novo desdobramento sobre o processo relacionado aos pagamentos recebidos por José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, por parte do Barcelona.

Segundo o jornal "Marca", a juíza responsável pela investigação rejeitou o pedido do Real Madrid, apoiado pelo Ministério Público, de prorrogar por mais seis meses o período de investigação, que se encerrou nesta terça-feira, 1º de setembro.

O tribunal investiga pagamentos no valor de 7,3 milhões de euros feitos pelo Barcelona a Negreira e a seu filho Javier no período entre 2001 e 2018.

Apesar da recusa do pedido de prorrogação, a juíza não encerrou a investigação de forma definitiva, já que ainda está previsto o depoimento de duas testemunhas ao longo do próximo mês de novembro: Gerard López, ex-jogador do Barcelona e ex-treinador do seu time reserva, e o delegado do time reserva, Antonio A.

A juíza esclareceu que a existência dos dois depoimentos marcados para novembro não justifica a prorrogação da investigação, uma vez que a realização deles foi acordada antes do fim do último período de prorrogação.

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A juíza também rejeitou prorrogar a investigação à espera da decisão do tribunal de Barcelona sobre diligências de investigação adicionais que o Real Madrid pediu para serem realizadas, as quais o tribunal já havia rejeitado anteriormente.

A juíza destacou que, caso o tribunal de Barcelona venha a aprovar posteriormente o pedido do Real Madrid, as diligências de investigação não se tornarão nulas mesmo que sejam realizadas após o fim do prazo estabelecido para a investigação.

O Real Madrid havia apresentado, no último dia 14 de julho, um pedido de prorrogação da investigação por seis meses, baseando-se nos resultados da investigação da Guarda Civil e considerando que ela revelou "elementos, provas diretas e indícios sólidos" da existência de um crime continuado relacionado à corrupção esportiva.

Assim, o tribunal rejeitou o pedido do Real Madrid de prorrogar o caso, mantendo em curso algumas diligências judiciais específicas antes de dar o passo final quanto ao encerramento da investigação.

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