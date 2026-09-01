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Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

Reviravolta espetacular no mercado! O BVB encontra substituto para Giannis Konstantelias

Mercado da bola
Borussia Dortmund
Bundesliga
Arsenal
Premier League
E. Nwaneri
M. Regula
Zaglebie Lubin
Ekstraklasa

O BVB, em busca de um substituto para o lesionado Giannis Konstantelias, aparentemente encontrou no Arsenal um reforço e vai contratar Ethan Nwaneri por empréstimo.

O Borussia Dortmund reagiu à grave lesão do reforço Giannis Konstantelias e está perto de contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal. A informação é, entre outros, do jornalista de transferências Fabrizio Romano.

De acordo com a publicação, já existe um acordo verbal, e o jogador de 19 anos teria se manifestado, na madrugada que antecede o deadline day de terça-feira, a favor de uma transferência para o BVB, que vai emprestar Nwaneri por uma temporada. O Dortmund também deve assumir o salário integral.

Assim, os aurinegros encontram a alternativa procurada para Konstantelias, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no joelho esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo na estreia da Bundesliga e, assim, ficará fora por meio ano.

BVB também estava, ao que tudo indica, atrás de joia da Polônia e de Nick Woltemade

Na segunda-feira, o portal polonês Meczyki ainda havia informado que o BVB tinha chegado a um acordo com Marcel Regula, do clube da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin.

Segundo a publicação, o Dortmund já vinha observando o jogador da seleção sub-21 da Polônia há mais tempo e já o teria acompanhado in loco. Uma transferência para o Burnley, da segunda divisão inglesa, foi recusada recentemente por Regula, de acordo com o Meczyki ; além do BVB, o Feyenoord também demonstrou interesse. A taxa de transferência pelo jovem, ao que tudo indica, ficaria abaixo de dez milhões de euros.

Mas não haverá uma dobradinha de contratações no BVB. Como informa o Meczyki , os aurinegros cancelaram a transferência por causa do empréstimo de Nwaneri.

Além de Nwaneri e Regula, o BVB também teria consultado o Newcastle United por Nick Woltemade na busca por um substituto para Konstantelias. Mas, ao que tudo indica, o internacional alemão deve se transferir por empréstimo para a Juventus de Turim.

Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty Images


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