Revés inesperado: golpe duplo embaralha os planos de Mourinho

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, recebeu uma notícia ruim, após seu jogador Bernardo Silva ter sido obrigado a deixar a concentração da seleção de Portugal, depois de passar por avaliação médica, e, portanto, desfalcará o duelo contra o País de Gales.

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O jornal Sport informou que a Federação Portuguesa divulgou um comunicado no qual confirmou a dispensa de Bernardo Silva da atual convocação, após a decisão do departamento de saúde e performance de que ele não está apto a participar.

A notícia vem após a pesada derrota sofrida pela seleção de Portugal diante da Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na partida disputada no último sábado na cidade de Braga.

Bernardo Silva começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 79 minutos no lugar de Bruno Fernandes. Apesar de ter disputado poucos minutos, o capitão da seleção portuguesa foi o autor do único gol de sua equipe, que saiu nos acréscimos.

Após o apito final, Bernardo Silva permaneceu no gramado e realizou alguns exercícios de forma isolada, numa tentativa aparente de verificar sua condição física. Horas depois, a avaliação médica confirmou sua incapacidade de prosseguir participando da concentração.

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Bernardo Silva retornará ao Real Madrid, onde aguardará para saber a gravidade da lesão que o acomete.

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A ausência de Bernardo Silva representa um novo revés para o treinador José Mourinho, que encontrou no jogador português um elemento fundamental no meio-campo do Real Madrid.

O ex-jogador do Manchester City havia conseguido garantir seu lugar no time titular, após o sucesso do plano adotado pelo treinador no confronto do clássico contra o Barcelona, que terminou com a vitória do Real Madrid pelo placar de 2 a 1.

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A presença de Bernardo Silva ao lado de Aurélien Tchouaméni, no duplo volante, contribuiu para que o time merengue conseguisse reduzir o perigo do Barcelona pela profundidade, fechar os espaços entre as linhas e aumentar a intensidade da pressão, o que dificultou a tarefa dos jogadores do treinador Hansi Flick na troca de passes.

O plano rendeu os resultados esperados, e Mourinho decidiu continuar apostando nele. Bernardo Silva foi titular nas três partidas seguintes ao clássico, todas elas encerradas com vitória do time merengue.

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O Real Madrid obteve, assim, o aproveitamento máximo de vitórias, chegando ao período da data Fifa com uma sequência de 8 vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa.

A verdade é que Bernardo Silva não é o único elemento do meio-campo do Real Madrid a gerar preocupação durante a atual data Fifa, já que Aurélien Tchouaméni também sofreu um problema físico, que o obrigou a deixar a concentração da seleção da França depois de não conseguir completar os treinos na última terça-feira, devido a dores no músculo adutor direito, a mesma região que já havia lhe causado problemas durante a Copa do Mundo disputada no último verão.

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Dessa forma, Mourinho vê que os dois elementos que deram ao seu meio-campo equilíbrio e solidez retornaram das concentrações de suas seleções sofrendo com problemas físicos.

O Sport concluiu: "É um golpe duplo para o treinador português, que encontrou na dupla Bernardo Silva e Tchouaméni um dos segredos do bom nível que o Real Madrid vem apresentando recentemente, mas que agora passa a aguardar a evolução da condição física dos jogadores, antes da retomada das competições."