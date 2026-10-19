O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, foi premiado com o "Onze d'Or", prêmio concedido pela revista francesa "Onze Mondial" com base na votação de seus leitores, após conquistar 48,2% dos votos, superando o português João Neves, que ficou em segundo com 11,9%, seguido pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, com 10,8%, e o espanhol Lamine Yamal, com 9,7%.

Após receber o prêmio, Mbappé falou em entrevista à revista sobre momentos de sua trajetória profissional, relembrando a experiência que se estendeu por mais de uma década no futebol de alto nível. Ele também abordou sua visão sobre o sucesso e as críticas que recebe, além das razões de sua autoconfiança, afirmando que o que mais valoriza não são os gols ou os títulos, mas sim o prazer constante que sente com o jogo.

O atacante do Real Madrid, que se juntou à lista de vencedores do prêmio ao lado de lendas como Diego Maradona, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, disse: "Acredito que também jogamos para fazer a torcida feliz. Saber que você conseguiu se divertir mais do que qualquer outra pessoa é sempre gratificante".

Ao ser convidado a avaliar sua trajetória até agora, Mbappé deu a si mesmo nota 10 de 10, explicando que o valor da experiência não depende apenas das conquistas, mas inclui também os momentos difíceis.

E acrescentou: "Dou nota 10, porque a trajetória se vive em todos os seus detalhes, tanto nos bons quanto nos maus momentos. A primeira coisa de que me lembro não são os gols que marquei ou os títulos que conquistei, mas sim que, durante todos esses dez ou onze anos, nunca senti tédio. Não tratei o que vivia como algo comum, mas sempre vivi tudo em cada detalhe".

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Por que algumas pessoas não gostam de você?

Mbappé falou sobre a forma como sua maneira de lidar com as críticas mudou ao longo dos anos, explicando que elas o afetavam de forma mais intensa no início de sua carreira, antes de adquirir a capacidade de compreender as diferentes reações a seu respeito.

E disse: "Quando você é mais jovem, se pergunta por que há pessoas que não gostam de você e por que você não faz coisas que as façam gostar de você. Você não compreende bem isso e não consegue se distanciar o suficiente da situação para vê-la por outra perspectiva".

E prosseguiu: "Já agora, passei a ter essa visão e entendo que há pessoas que não tentam analisar as coisas, mas simplesmente agem dessa maneira. O mais importante é ser fiel aos seus valores e, ao longo da jornada, você comete erros, não pode evitá-los todos, e precisa aceitar a possibilidade do fracasso".

Mbappé responde com ironia à imagem do jogador perfeito

O atacante francês também rejeitou a imagem que alguns podem traçar dele como alguém que não erra, usando o bom humor para responder a essa ideia, antes de afirmar que sua aparição na mídia não reflete necessariamente a verdade sobre sua personalidade.

E disse com ironia: "Quem acha que sou perfeito não assiste à televisão", antes de acrescentar: "Provei repetidas vezes que posso estar errado, e isso não me incomoda. Acho que é algo bom".

Mbappé explicou que o público não consegue conhecer sua verdadeira personalidade apenas por suas aparições na tela, acrescentando: "Ninguém realmente conhece você pela televisão, e é por isso que algumas análises, às vezes, estão completamente distantes da realidade".

Por que Mbappé insiste em que é o melhor do mundo?

O astro do Real Madrid abordou as reações provocadas por suas declarações recentes sobre ser o melhor jogador do mundo, explicando que sua autoconfiança está ligada à sua mentalidade e ao seu desejo de alcançar conquistas, e não é apenas uma tentativa de gerar polêmica.

Mbappé disse: "Conheço a história e a cultura do meu país, e por isso sei o que declarações desse tipo podem provocar. Quando digo isso, é porque acredito nisso e porque me motiva".

E acrescentou: "Para alcançar grandes coisas, você não pode entrar na competição achando que os outros são capazes de ter um desempenho melhor do que o seu. Isso significa que você está se limitando e colocando uma barreira diante de si mesmo. Essa é a minha mentalidade".

Vivi a vida que sempre quis

Ao ser perguntado se se sente feliz, Mbappé respondeu com clareza, considerando que vive o sonho que teve desde a infância, apesar dos desafios e das mudanças que sua carreira profissional lhe impôs.

E disse: "Claro, sou um homem feliz. Vivi a vida que sempre quis. Sempre desejei ser jogador de futebol e, com certeza, é preciso se adaptar às circunstâncias, há acontecimentos inesperados, mas realizei o meu sonho. O que mais se pode pedir?".

E completou: "Na vida, você deve ser feliz com o que tem, e estou muito feliz com o que tenho. Espero poder mantê-lo".

Ao encerrar sua fala, Mbappé relembrou sua visão sobre o futebol quando era criança, explicando que sua experiência profissional mudou sua compreensão do jogo, mas ele fez questão de preservar o elemento mais importante que o ligou a ele desde o início: o prazer de praticá-lo.

E disse: "Claro que não tenho a mesma visão que tinha quando era criança e, felizmente, porque, se a tivesse mantido, seria ingênuo demais".

Mas ele destacou que o que não abandonou foi "a alegria e a paixão pelo jogo", considerando que os desafios e os aspectos negativos do mundo do futebol não conseguiram lhe arrancar esse sentimento.

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