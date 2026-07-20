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Ferran Torresgetty
Hussein Hamdy

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Reunião decisiva em Barcelona para definir o futuro de Ferran Torres

F. Torres
Barcelona
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Espanha
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Espanha
França

Uma decisão decisiva

Ferran Torres conseguiu adiar as especulações sobre seu futuro no Barcelona depois de levar a seleção espanhola ao título da Copa do Mundo de 2026, ao marcar o gol da vitória na final contra a Argentina, enquanto o clube catalão se prepara para realizar uma reunião decisiva com ele na próxima semana para definir sua posição definitiva.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o Barcelona está ciente de que Ferran Torres está avaliando seu futuro e, por isso, marcou uma reunião com o jogador na próxima semana, após ele ter tido um período de descanso após a alegria da conquista do título e passado cerca de dois meses no estágio da seleção espanhola, a fim de conhecer diretamente suas intenções.

O clube catalão conta com o jogador para a próxima temporada, especialmente porque ainda carece de um atacante de ofício para substituir o polonês Robert Lewandowski, enquanto aguarda o desfecho da situação do argentino Julián Álvarez ou a possibilidade de recorrer a outras opções.

Ferran Torres relembrou a façanha de Andrés Iniesta 16 anos depois, ao se tornar o segundo jogador do Barcelona a marcar o gol da conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola, garantindo à “La Roja” seu segundo título mundial e comemorando a conquista ao lado de outros sete jogadores do Barcelona que integravam a seleção.

Isso ocorreu em um momento em que seu futuro no clube ainda é incerto, já que resta apenas um ano para o término de seu contrato, enquanto o jogador de 26 anos recebe interesse do Paris Saint-Germain, com expectativas de que o número de clubes interessados em contratá-lo aumente após seu gol decisivo contra a seleção argentina liderada por Lionel Messi.

O “Mundo Deportivo” havia indicado anteriormente que o Barcelona não pretende iniciar as negociações para renovar o contrato do jogador antes de setembro devido às restrições do Fair Play Financeiro, já que a assinatura do novo contrato obrigaria o clube a pagar 8 milhões de euros ao Manchester City, de acordo com a cláusula prevista no acordo de transferência durante a janela de transferências de inverno da temporada 2021-2022.

No entanto, o plano do Barcelona em relação ao futuro de Ferran será definido definitivamente a partir da próxima semana, quando as duas partes se reunirem.

No momento, reina a calma na diretoria do Barcelona em relação à situação de Torres, apesar de faltar apenas um ano para o término de seu contrato.

É natural que seu valor de mercado tenha subido após seu brilhantismo na Copa do Mundo; portanto, ele não tem mais o mesmo valor que tinha antes do torneio, seja em caso de transferência para outro clube ou de renovação de contrato.

Seu impacto não se limitou a marcar o gol que deu à Espanha a segunda estrela, mas ele também desempenhou um papel decisivo contra a Portugal na semifinal, quando deu assistência para o gol da vitória de Mikel Merino com um passe em profundidade magnífico, um de seus principais pontos fortes.

Esse brilho foi a consagração de sua persistência, característica que o acompanhou ao longo de toda a carreira, tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola, já que ele não desistiu mesmo quando, em várias ocasiões, foi obrigado a começar as partidas no banco de reservas.

Torres marcou 25 gols em 65 partidas pela seleção desde sua estreia em setembro de 2020, sob o comando de Luis Enrique, ocupando o nono lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Espanha, ficando a apenas um gol de Emilio Butragueño, que assistiu à final da Copa do Mundo nas arquibancadas do estádio “MetLife”, em Nova Jersey, ao lado de David Villa, o maior artilheiro da história da seleção espanhola com 59 gols.

Já pelo Barcelona, Ferran Torres marcou 65 gols em 207 partidas oficiais desde sua estreia em janeiro de 2022, sob o comando de Xavi Hernández, que comemorou freneticamente depois que o jogador balançou a rede de Emiliano Martínez na final.

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