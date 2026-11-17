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As movimentações começaram cedo no Barcelona, com a chegada iminente do português Jorge Mendes, famoso agente de jogadores, à cidade catalã para uma aguardada reunião com Alejandro Balde. O objetivo é discutir o futuro do jogador no clube, diante da perda de espaço nesta temporada e da falta da minutagem que ele esperava ter.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", Jorge Mendes desembarca no início da tarde de hoje no terminal de voos particulares do aeroporto de Barcelona, onde terá um dia cheio de reuniões para tratar de diferentes assuntos ligados aos jogadores que representa. O principal deles é Alejandro Balde, cujo futuro passou a ser questionado por causa da pouca participação nesta temporada.

A visita de Mendes terá como foco principal a situação de Alejandro Balde. O agente português quer se reunir pessoalmente com o jogador para entender de perto como ele está lidando com o momento atual no Barcelona, ouvir suas preocupações e aconselhá-lo sobre os passos mais adequados para o seu futuro.

Com longa experiência no mercado de transferências, Mendes quer compreender as prioridades do seu cliente antes de avaliar qualquer cenário possível para o futuro dele.

Embora o objetivo principal da visita seja o encontro direto com Alejandro Balde, continua existindo a possibilidade de Mendes aproveitar a passagem por Barcelona para conversar com a diretoria do clube.

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Nesse caso, Deco seria o responsável pelo contato com ele, já que Joan Laporta está atualmente em Nova York para acompanhar a terceira edição da cerimônia em memória de Johan Cruyff, com retorno à cidade catalã previsto para amanhã.

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O futuro de Alejandro Balde

A situação de Alejandro Balde é um dos principais temas da visita de Mendes, já que o lateral-esquerdo não conseguiu o papel que esperava nesta temporada, ao mesmo tempo em que vários clubes demonstraram interesse em contratá-lo.

A falta de sequência em campo levantou dúvidas sobre o seu futuro, embora nenhuma decisão definitiva tenha sido tomada até agora.

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A prioridade do jogador sempre foi seguir no Barcelona. Nos últimos dias da janela de transferências do meio do ano passado, ele conversou com o técnico Hansi Flick e, depois disso, reafirmou o desejo de continuar vestindo a camisa do clube catalão.

Balde queria permanecer no elenco e brigar para recuperar a vaga entre os titulares, mas, com o passar das semanas, a situação ficou mais complicada, e o lateral-esquerdo começou a perceber que conquistar um papel de titular e de protagonismo não seria nada fácil.

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Hansi Flick chegou a escalar na lateral esquerda jogadores que não atuam naturalmente na posição, o que mostra o tamanho das dificuldades enfrentadas por Balde para recuperar seu espaço na equipe.

Diante desse cenário, Mendes quer avaliar o estado psicológico e esportivo do seu cliente e analisar, em conjunto com ele, os diferentes cenários que podem surgir nos próximos meses.

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O primeiro passo é avaliar a situação esportiva do jogador antes de qualquer decisão sobre o seu futuro, lembrando que uma eventual saída não precisa necessariamente acontecer em janeiro.

Embora a janela de transferências de inverno possa oferecer uma boa oportunidade para uma mudança, adiar qualquer movimento para a janela do meio do ano também continua sendo uma opção.

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Por enquanto, não há nenhum negócio fechado nem decisão definitiva sobre a permanência do jogador no Barcelona.

Relação próxima entre Mendes e Deco

Para além do caso Balde, a presença de Jorge Mendes em Barcelona sempre chama a atenção, por causa da relação próxima que ele mantém com o clube catalão.

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O agente português tem uma excelente relação pessoal e profissional com Deco, e os dois trabalharam juntos em diversas negociações ao longo dos últimos anos.

O papel de Mendes não se limita ao de agente de jogadores. Sua influência se estende à participação em negociações de peso, o que fez dele um nome sempre presente nos escritórios dos grandes clubes europeus.

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Ele também participa de negociações envolvendo jogadores que não representa diretamente, já que muitos clubes e atletas recorrem a ele para aproveitar sua rede de contatos e facilitar a conclusão de alguns negócios.

No entanto, a visita atual parece ligada principalmente à situação de Alejandro Balde, além de outros compromissos profissionais de Mendes, e não a uma reunião oficial com a diretoria do Barcelona.

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Isso não descarta um contato com Deco, sobretudo diante da confiança mútua e da forte relação entre os dois.

O futuro de Balde segue aberto a todas as possibilidades, enquanto Mendes quer ouvir o seu jogador antes de definir os próximos passos.

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A visita do agente português a Barcelona será uma oportunidade para discutir o assunto, sem que isso signifique necessariamente um movimento concreto ou uma mudança imediata no futuro do jogador.