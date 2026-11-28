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Eric Maxim Choupo-Moting estaria aberto a voltar ao Bayern de Munique. A informação é do episódio mais recente do podcast Bild, 'Bayern Insider'.

Segundo o programa, o atacante de 37 anos consideraria vestir novamente a camisa do clube mais vezes campeão da Alemanha por mais seis meses. Rumores nesse sentido circularam recentemente , já que o Bayern enfrenta atualmente muitos desfalques no ataque.

Com Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise e Jamal Musiala, boa parte do ataque do Bayern está fora por lesão. A necessidade de um substituto é especialmente urgente na posição de centroavante.

Primeiro, Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no jogo contra o Borussia Dortmund, no fim de outubro, e ficará fora por vários meses . Agora, a mesma lesão atingiu Kane, considerado praticamente insubstituível, no jogo de sexta-feira à noite contra o Colônia. Gnabry também está fora desde a partida contra o Borussia Dortmund por uma lesão muscular e só deve voltar depois do fim do ano. Olise (contusão) e Musiala (nova ruptura de fibras musculares) são os nomes mais recentes na lista de lesionados.

Getty Images

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O que Max Eberl disse sobre uma possível contratação de Eric Maxim Choupo-Moting?

Nesse cenário, Choupo-Moting seria um possível substituto, inclusive porque sua contratação representaria um risco relativamente baixo para o Bayern. O contrato do alemão-camaronês com o Red Bull New York termina no fim do ano, e ele poderia chegar sem custos de transferência. O jogador, que disputou 76 partidas pela seleção de Camarões, foi para a MLS após ficar quase seis meses sem clube, desde o fim de seu contrato com o Bayern, no verão de 2024.

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Durante sua passagem por Munique (de 2020 a 2024), Choupo-Moting se tornou querido pela torcida e pelos companheiros e, pelo menos até renovar seu contrato em 2023, também convenceu em campo como substituto de Robert Lewandowski .

Apesar dos problemas no elenco, os dirigentes do Bayern mantiveram a cautela ao falar de contratações na janela de inverno. Antes do jogo da Champions League contra o Lille, o diretor esportivo Max Eberl disse, ao ser perguntado diretamente sobre uma possível contratação de Choupo-Moting : "Vamos pensar com muito cuidado se precisamos fazer alguma coisa. Mas, neste momento, isso realmente não é algo que estamos considerando, porque os jogadores que estão aqui vão nos ajudar nos próximos sete jogos, e temos 100% de confiança neles."

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Eric Maxim Choupo-Moting de volta ao Bayern: seria uma boa ideia?

Oliver Kahn, ex-dirigente do clube, também se mostrou cético quanto a uma contratação na janela de inverno para o Bayern. "Coloquem os jovens para jogar agora! Agora eles precisam mostrar do que são capazes, com as ambições que têm. Agora precisam aprender a nadar nesse nível", afirmou no programa Sky 'Triple – der Hagedorn-Fußballtalk'.

Segundo ele, Munique não pode agir "só por agir". "Sempre ouço: agora precisam fazer contratações na janela de inverno. Quem toma as decisões sabe muito bem quem volta e quando, e se isso é realmente necessário. A questão também é sempre o que o mercado oferece. Há jogadores que possam melhorar o Bayern ou será que não é nada fácil encontrar, no inverno, jogadores para complementar o elenco?", disse Kahn.