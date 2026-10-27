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Resposta oficial britânica: Harry Kane vai receber o título de cavaleiro?

H. Kane
Bayern de Munique
England
Alemanha

Mistério em torno da situação de astro do Bayern de Munique

Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico lançou dúvidas sobre a possibilidade de Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, receber o título de cavaleiro após ter se tornado o primeiro inglês a vencer o prêmio Bola de Ouro em 25 anos.

O título de cavaleiro é uma condecoração honorífica de alto grau concedida pelo monarca britânico (rei ou rainha) a indivíduos em reconhecimento às suas conquistas notáveis e aos seus relevantes serviços prestados ao país em diversas áreas, como esporte, arte, ciência e trabalho beneficente.

O capitão da seleção inglesa havia recebido os parabéns do primeiro-ministro Andy Burnham após conquistar o mais alto prêmio individual do mundo do futebol na noite de segunda-feira, que descreveu a conquista de Kane como "excepcional" e o elogiou por ser "um excelente exemplo para os jovens jogadores de todo o país".

Em resposta a uma pergunta sobre se o jogador de 33 anos poderia receber o título de cavaleiro, o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro evitou confirmar que houvesse algo sendo preparado, segundo informou o jornal inglês "Metro".

Ele disse: "Todos concordarão que Harry Kane deu muito ao futebol inglês, e este é um momento muito especial para ele no país. Mas, como de costume, não vou me antecipar ao processo de concessão de condecorações".

O porta-voz oficial também insinuou a possibilidade de o capitão da seleção inglesa conquistar mais títulos, acrescentando: "Esperamos que haja em breve outra taça para comemorar com a Inglaterra".



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