A direção do Arsenal foi informada pelo entorno de Gabriel Martinelli de que o ponta brasileiro não deseja se transferir para o Galatasaray, da Turquia, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal"The Athletic" noticiou, nesta sexta-feira, que o Arsenal recebeu uma proposta no valor de 45 milhões de euros, o equivalente a 38,4 milhões de libras esterlinas, do Galatasaray para contratar Martinelli, mas o jogador não demonstra qualquer interesse no negócio.

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O contrato de Martinelli com o Arsenal termina em 2027, com o clube tendo a opção de estendê-lo até 2028, mas ainda não começaram as negociações sobre a renovação.

O jogador, de 25 anos, permanece entre os nomes pelos quais o Arsenal pode ouvir propostas, caso chegue um valor financeiro atrativo, mas ele não busca deixar o clube.

Neste verão, o Arsenal contratou o ponta grego Christos Tzolis, vindo do Club Brugge, e também demonstrou interesse na contratação do brasileiro Vinícius Júnior, antes de este renovar seu contrato com o Real Madrid.

Vontade de vender

O Arsenal entrou na atual janela de transferências de verão com a consciência de que a venda de alguns jogadores seria necessária para alcançar o equilíbrio financeiro.

O atacante Leandro Trossard foi para o Beşiktaş por 20 milhões de euros, enquanto o meio-campista Christian Nørgaard se transferiu para o Everton por 7 milhões de libras esterlinas, mas o clube ainda considera necessário concretizar mais vendas antes do fechamento da janela de transferências.

Martinelli chegou ao Arsenal vindo do Ituano, do Brasil, em 2019, e desde então disputou 278 partidas pela equipe principal, nas quais marcou 62 gols.

Na última temporada, o ponta brasileiro participou de 53 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 11 gols e deu 7 assistências, enquanto o Arsenal conquistou o título da Premier League e chegou à final da Liga dos Campeões da Europa.