Resposta de Laporta... Novo desdobramento na saga do Barcelona e de Álvarez

Juan Laporta, presidente do Barcelona, respondeu às críticas feitas por Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, sobre a tentativa do Barça de contratar Julián Álvarez, jogador que, segundo os dirigentes do clube madrilenho, não está à venda.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Laporta, feitas à rádio “Catalunya Radio” durante um passeio pelas ruas de Nova York.

Laporta disse: “Respeito a opinião de todos. Tudo o que sei é que fizemos uma oferta, e a oferta continua de pé”.

E continuou: “Em determinado momento, anunciaremos, por nossa parte, o vencimento dessa oferta. Será no final de julho? Provavelmente, sim”.

Por outro lado, Laporta falou sobre o bom relacionamento que une o Barcelona à Federação Espanhola, durante sua estadia nos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo.

Laporta disse: “A Federação Espanhola e a Liga estão aqui, nos convidaram para assistir à final e estão nos tratando de forma excelente, um gesto pelo qual lhes agradecemos. Estamos aproveitando esse tempo para estreitar laços e discutir assuntos relacionados ao futebol”.

Ele destacou: “Tenho orgulho de que o Barcelona esteja representado por oito jogadores na final da Copa do Mundo, o que é extremamente importante para qualquer jogador. Por outro lado, temos o melhor jogador da história do futebol, Lionel Messi, que se formou no Barcelona. De certa forma, Messi continua sendo um jogador decisivo e quer manter seu domínio, enquanto Yamal representa o presente e o futuro, e busca assumir o bastão depois dele”.