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Resposta de Laporta... Novo desdobramento na saga do Barcelona e de Álvarez

Mercado da bola
La Liga
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona
Espanha

Juan Laporta, presidente do Barcelona, respondeu às críticas feitas por Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, sobre a tentativa do Barça de contratar Julián Álvarez, jogador que, segundo os dirigentes do clube madrilenho, não está à venda.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Laporta, feitas à rádio “Catalunya Radio” durante um passeio pelas ruas de Nova York.

Laporta disse: “Respeito a opinião de todos. Tudo o que sei é que fizemos uma oferta, e a oferta continua de pé”.

E continuou: “Em determinado momento, anunciaremos, por nossa parte, o vencimento dessa oferta. Será no final de julho? Provavelmente, sim”.

Por outro lado, Laporta falou sobre o bom relacionamento que une o Barcelona à Federação Espanhola, durante sua estadia nos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo.

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Laporta disse: “A Federação Espanhola e a Liga estão aqui, nos convidaram para assistir à final e estão nos tratando de forma excelente, um gesto pelo qual lhes agradecemos. Estamos aproveitando esse tempo para estreitar laços e discutir assuntos relacionados ao futebol”.

Ele destacou: “Tenho orgulho de que o Barcelona esteja representado por oito jogadores na final da Copa do Mundo, o que é extremamente importante para qualquer jogador. Por outro lado, temos o melhor jogador da história do futebol, Lionel Messi, que se formou no Barcelona. De certa forma, Messi continua sendo um jogador decisivo e quer manter seu domínio, enquanto Yamal representa o presente e o futuro, e busca assumir o bastão depois dele”.

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