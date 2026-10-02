Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, recusou-se a entrar na polêmica em torno da crise de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa, após receber uma pergunta hipotética sobre o que ele faria caso fosse o responsável por treinar o "Brasil da Europa" durante a crise atual.

A resposta do treinador da Espanha foi cautelosa, pois ele afirmou que não poderia definir a decisão que tomaria em uma situação sobre a qual não detém todas as informações e detalhes, destacando que lidar com crises desse tipo exige, antes de mais nada, saber o que realmente aconteceu, antes de emitir qualquer julgamento ou tomar uma posição.

De la Fuente disse, durante a coletiva de imprensa antes do confronto com a República Tcheca amanhã, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa: "É evidente que não posso falar sobre esse assunto ou dar minha opinião a respeito, porque não tenho as informações e os dados suficientes. As especulações e as suposições não fazem parte da minha natureza, e não gosto de emitir julgamentos sem conhecer os fatos".

E o técnico da seleção espanhola acrescentou: "Na minha opinião, cada situação deve ser tratada quando realmente acontece. E como um dos meus professores sempre dizia: cada situação tem sua particularidade, e deve ser tratada de acordo com a sua natureza", afirmando que não prefere colocar-se no lugar de outro treinador e julgar uma decisão em uma crise cujas circunstâncias ele não conhece por completo.

Leia também: Filho de lenda do Marrocos recusa a seleção marroquina para jogar pela França

E quando lhe pediram para esclarecer se tinha alguma ideia sobre como lidar com a situação de Ronaldo, De la Fuente limitou-se a dizer: "Sinceramente, não sei", antes de deixar sua posição mais clara de forma decisiva: "E como eu disse, não se pode dar uma resposta sem conhecer a verdade e o que realmente aconteceu".

O treinador da Espanha concluiu sua fala dizendo: "E, infelizmente, isso é tudo o que posso dizer", fechando a porta para a apresentação de uma opinião hipotética sobre a crise de Ronaldo e a seleção portuguesa, preferindo não entrar em detalhes sobre os quais não possui informações completas, e concentrar-se no confronto que aguarda a seleção espanhola diante da República Tcheca.