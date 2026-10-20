Uma reportagem publicada nesta terça-feira revelou a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo do futebol, que contou com a presença de apenas um astro árabe.

O jornal "The Sun" afirmou que Cristiano Ronaldo recebe mais que o dobro do que ganha seu eterno rival Lionel Messi, após a divulgação da lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo.

A reportagem apontou que o astro do Al-Nassr recebe cerca de 488 mil libras esterlinas por dia, de acordo com seu contrato milionário com o clube saudita, o que o levou a liderar a lista dos jogadores de maior renda no mundo do futebol.

As estimativas indicam que Ronaldo recebe cerca de 225 milhões de libras esterlinas (300 milhões de dólares) por temporada, segundo a lista da Forbes.

Esse número elevado é composto por cerca de 187 milhões de libras esterlinas (250 milhões de dólares) provenientes do Al-Nassr e por cerca de 37 milhões de libras esterlinas (50 milhões de dólares) de seus acordos comerciais.

Seu salário fabuloso é mais que o dobro do salário de seu rival Messi, que recebe cerca de 108 milhões de libras esterlinas (145 milhões de dólares) por temporada.

O contrato de Messi com o Inter Miami, da Major League Soccer dos Estados Unidos, lhe garante quase 52 milhões de libras esterlinas por ano (70 milhões de dólares), enquanto o dinheiro de patrocínios lhe proporciona mais 56 milhões de libras esterlinas (75 milhões de dólares) por ano.

Ronaldo e Messi — que disputaram o título de melhor jogador de futebol do mundo por mais de uma década — representam quase a metade do montante de 706 milhões de libras esterlinas alcançado pelos jogadores de maior renda somados.

Mbappé na terceira posição

Na terceira posição aparece o astro do Real Madrid Kylian Mbappé, que ganha cerca de 75 milhões de libras esterlinas por ano após o encerramento de seu contrato com a empresa Nike, que era de 15 milhões de libras esterlinas (20 milhões de dólares) por ano.

Erling Haaland, atacante do Manchester City, ocupa a quarta posição, com 64 milhões de libras esterlinas (84 milhões de dólares), após receber dinheiro adicional de parcerias com outras empresas.

E quem fecha a lista dos cinco primeiros é o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, que ganha cerca de 56 milhões de libras esterlinas (76 milhões de dólares) por ano após assinar um novo contrato com o clube no valor de 25 milhões de libras esterlinas (33 milhões de dólares) por temporada.

O novo e vultoso acordo de Lamine Yamal com o Barcelona no ano passado também foi contabilizado nas classificações, com ele ocupando a sexta posição.

Lamine recebe cerca de 41 milhões de libras esterlinas (55 milhões de dólares) por ano após concordar com um acordo no valor de 33,5 milhões de libras esterlinas (45 milhões de dólares) por temporada com o gigante catalão.

Junta-se a Yamal o atacante do Al-Nassr e ex-astro do Liverpool Sadio Mané, que recebe 40 milhões de libras esterlinas (54 milhões de dólares), além de Bellingham, que recebe 34 milhões de libras esterlinas (45 milhões de dólares).

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique, ocupa a nona posição, em sua primeira aparição na lista.

Kane ganha cerca de 32 milhões de libras esterlinas por ano graças ao seu contrato de 400 mil libras esterlinas por semana com o clube alemão e a outros contratos com diferentes empresas.

Salah, único representante dos árabes

O ex-ídolo do Liverpool, Mohamed Salah, fecha a lista dos dez primeiros com um salário anual de 30 milhões de libras esterlinas após assinar um contrato lucrativo de dois anos com o Trabzonspor, no valor de 363 mil libras esterlinas por semana.

Salah deixou o estádio de Anfield no verão passado, o que significa que Haaland é o único representante da Premier League inglesa na lista.

No entanto, a presença de Bellingham e Kane dá ao Reino Unido dois jogadores entre os dez melhores pela primeira vez desde Wayne Rooney e David Beckham em 2013.

Já o ausente mais notável da lista é o ex-astro do Real Madrid Karim Benzema.

O grande atacante recebeu 78 milhões de libras esterlinas (104 milhões de dólares) na temporada passada antes de encerrar seu contrato com o Al-Hilal, e atualmente está sem clube.