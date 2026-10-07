Alguns relatos da imprensa indicaram que o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que vem enfrentando críticas duras na Espanha desde que se lesionou no joelho enquanto jogava pela seleção de seu país, entrou em uma discussão verbal com José Mourinho, técnico dos merengues, nesta terça-feira. Os relatos apontam que o treinador português repreendeu seu atacante e prometeu defendê-lo publicamente.

As próximas declarações públicas de José Mourinho serão alvo de intensa análise na Espanha, e é provável que o técnico do Real Madrid enfrente uma enxurrada de perguntas sobre a situação recente de Kylian Mbappé.

Desde que se lesionou no joelho esquerdo na partida entre França e Turquia em 25 de setembro, durante um jogo da Liga das Nações da Europa, o capitão da seleção francesa vem enfrentando críticas duras na Espanha, e as imagens de sua noitada em uma boate parisiense ao lado de sua companheira Ester Expósito, além de um vídeo de seu passeio de bicicleta nos Alpes suíços, provocaram enorme indignação em Madrid.

Muitos veem nessa atitude um desafio de Kylian Mbappé ao Real Madrid, já que um jornalista da "Radio Marca" explicou que o maior artilheiro da história da Copa do Mundo pediu à diretoria do clube apoio para sua candidatura à Bola de Ouro de 2026, mas seu pedido foi recusado, questionando: "Será que isso pode ter causado algumas tensões nos bastidores?".

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Segundo a rede "RMC Sport", a preocupação permanece real na capital espanhola, e circulam diversas teorias e rumores que alimentam os debates, sendo o mais recente aquele apresentado na noite passada no programa "El Chiringuito": diz-se que José Mourinho discutiu essa preocupação diretamente com seu atacante nesta terça-feira, no centro de treinamento do Real Madrid, Valdebebas, em particular.

José Mourinho teve uma conversa particular com Kylian Mbappé durante o café da manhã e, no decorrer dessa conversa, o repreendeu duramente, dizendo-lhe: "Você é (termo ofensivo)". Mas o treinador português acrescentou: "Lá fora, vou defender você quando me perguntarem, mas aqui, não, não vou defender você".

Após a retomada dos treinos individuais na segunda-feira, o jogador francês esperava participar da partida contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, mas, de acordo com o programa "El Chiringuito", ele pode se ver no banco de reservas no início do jogo, ao lado de Vinícius Júnior.

Essa possibilidade ganha mais força devido ao fato de Kylian Mbappé não ter treinado com seus companheiros na terça-feira. Após a repreensão de José Mourinho, os relatos indicam que o ex-jogador do Paris Saint-Germain embarcou em um avião particular no fim da manhã para passar o dia em Paris, com a aprovação do Real Madrid, e diz-se que ele voltou a Madrid pouco depois das nove da noite.



