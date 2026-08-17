O Barcelona viveu horas de intensa movimentação, após fechar as contratações de João Cancelo e Rodri, duas operações que obrigaram a diretoria a acelerar o planejamento para a nova temporada.

E, enquanto a torcida do Barcelona comemora dois reforços de peso, Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, chamou a atenção com uma atitude que não passou despercebida.

O jornal Sport informou que Laporte deu um "like" no Instagram em uma publicação do especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, relacionada à transferência de Cancelo e Rodri para o Barcelona.

Essa interação não confirma qualquer negociação, mas reacendeu as especulações sobre o futuro do zagueiro internacional espanhol, e voltou a ligar seu nome a uma possível transferência para o Barcelona.

Talvez o interesse do Barcelona em contratar Laporte não seja novidade, pois o zagueiro canhoto, de 32 anos, foi um dos grandes destaques da Espanha durante a Copa do Mundo de 2026 e formou, ao lado de Pau Cubarsí, uma dupla defensiva que foi decisiva na conquista do título pela seleção espanhola.

E foi justamente essa relação que chamou a atenção do Barcelona, pois o clube catalão busca um zagueiro canhoto experiente, capaz de trazer concorrência, experiência e liderança ao coração da defesa, e as características de Laporte se encaixam nos critérios estabelecidos por Deco.

Mas a operação não é tão simples quanto indicaram alguns relatos iniciais. Nas primeiras semanas do mercado de transferências, circulou a possibilidade de Laporte ter uma multa rescisória próxima de 15 milhões de euros.

O Athletic Bilbao se apressou em negar esse valor, esclarecendo que não pretende facilitar a saída de um de seus jogadores importantes.