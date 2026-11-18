Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona segue garantindo o futuro de suas jovens promessas, depois que um de seus principais jogadores jovens fechou acordo por um novo contrato nas últimas semanas, aproximando-se de consolidar seu espaço no projeto do time principal comandado por Hans Flick.

Publicidade

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Xavi Espart, de 19 anos, assinará a renovação de contrato com o Barcelona na próxima sexta-feira, na presença do presidente do clube, Joan Laporta, nos escritórios do Spotify Camp Nou. O novo vínculo será válido até 30 de junho de 2030, depois que as partes chegaram a um acordo sobre a renovação no início de outubro passado, anunciado oficialmente pelo clube catalão na ocasião.

O contrato anterior de Espart ia até 2028, mas o destaque do jogador nesta temporada com o time principal levou a diretoria esportiva a agir para melhorar as condições do acordo, de forma compatível com sua nova situação no elenco.

Leia também: Ganhos e um ponto fraco, Sami Al-Jaber lê as entrelinhas das experiências contra Coreia e Uzbequistão

O jovem jogador se impôs nos planos de Flick, depois de iniciar sua trajetória no time principal na temporada passada e, durante a pré-temporada atual, conseguir garantir seu lugar no elenco, vestindo a camisa 12.

Publicidade Publicidade

Espart se destaca pela capacidade de atuar como lateral-direito e lateral-esquerdo, embora sua posição de origem seja o meio-campo, o que lhe dá flexibilidade tática no sistema do Barcelona, especialmente na construção das jogadas e na integração com os meio-campistas.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Espart já havia chamado a atenção na Liga dos Campeões ao marcar um gol contra o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, na partida em que deixou sua marca como goleador na competição.

Antes de sofrer uma lesão no tornozelo no Clássico contra o Real Madrid, o jogador havia disputado 9 partidas nesta temporada, sendo 8 pela LaLiga e uma pela Liga dos Campeões, com dois gols marcados e duas assistências.

Publicidade

Espart deve assinar o novo contrato no escritório de Laporta, antes de se apresentar à imprensa e posar para fotos com a camisa do Barcelona com o número 2030, em uma cerimônia que segue o protocolo habitual das renovações de contrato dos jogadores do time principal.

Leia também: "O que te impede, Don?": provocação do Al-Hilal coloca Ronaldo diante do maior desafio do Al-Nassr