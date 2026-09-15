Remontada histórica e um paradoxo cruel para o Barcelona eternizam a última final de Champions no Camp Nou

O estádio Camp Nou se prepara para abrir uma nova página em sua história europeia, depois que a União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou oficialmente a escolha do reduto do Barcelona para sediar a final da Liga dos Campeões da Europa em 2029, fazendo com que o maior evento no âmbito de clubes do continente retorne ao estádio catalão após uma ausência de 30 anos.

A final de 2029 será a terceira vez que o Camp Nou receberá a partida decisiva da competição, após as edições de 1989 e 1999, sendo que esta última permanece gravada na memória do futebol como uma das partidas mais alucinantes e emocionantes da história do torneio.

A noite histórica do Milan

A primeira vez foi em 24 de maio de 1989, quando o Camp Nou recebeu a final da Copa da Europa entre o Milan, da Itália, e o Steaua Bucareste, da Romênia.

A partida se transformou em uma exibição de futebol arrasadora por parte do Milan, comandado pelo técnico Arrigo Sacchi, que atropelou o rival por 4 a 0 diante de cerca de 97 mil espectadores, com a dupla holandesa Ruud Gullit e Marco van Basten marcando dois gols cada.

Aquela vitória foi um dos momentos marcantes na trajetória do Milan dourado, antes de a equipe conservar o título na temporada seguinte.

Assista aos quatro gols do Milan(clicando aqui)

1999: uma remontada inesquecível

Mas a final de 26 de maio de 1999 é a mais famosa entre todas as partidas que o Camp Nou recebeu na história do torneio.

O Bayern de Munique saiu na frente cedo com um gol de Mario Basler e se manteve em vantagem até os minutos finais, chegando inclusive a desperdiçar várias chances de ampliar o placar, enquanto o Manchester United parecia a caminho de deixar Barcelona derrotado.

No entanto, tudo virou nos acréscimos, quando Teddy Sheringham empatou, antes de Ole Gunnar Solskjær marcar o gol da vitória poucos minutos depois, conduzindo o United a um triunfo histórico por 2 a 1 e à conquista do título, em uma das mais famosas remontadas da história da Liga dos Campeões. Sir Alex Ferguson descreveu aquele momento como o maior de sua vida, enquanto a equipe inglesa registrou uma tríplice coroa histórica naquela temporada.

Assista à lendária remontada do Manchester United diante do Bayern de Munique no estádio Camp Nou(clicando aqui)

A cruel ironia do Barcelona

O curioso é que os dois protagonistas daquela noite histórica foram o motivo pelo qual o Barcelona, dono da casa, foi privado do sonho de disputar a final em seu próprio estádio.

O sorteio da fase de grupos da temporada 1998-1999 o colocou em um grupo pesado, que incluía Bayern de Munique e Manchester United, antes de a equipe catalã fracassar em avançar às fases eliminatórias, enquanto os dois gigantes seguiram seu caminho até se encontrarem na final no próprio Camp Nou. Os registros da UEFA confirmam que o Barcelona parou na fase de grupos, enquanto Bayern e United chegaram à partida decisiva, antes de o segundo resolvê-la nos minutos finais.

E, 30 anos após aquela noite, a final retorna ao Camp Nou em 2029, e desta vez o Barcelona vai torcer para não se contentar apenas com o papel de anfitrião, mas sim para encontrar seu caminho até a partida decisiva e dar à sua torcida a oportunidade de ver o clube disputar a taça de orelhas em seu próprio campo.

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