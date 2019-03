"Vencer Flamengo dá mais prazer que sexo"? Relembre 10 frases polêmicas de Eurico

Ex-presidente do Vasco morreu nesta terça-feira no Rio de Janeiro aos 74 anos

O ex-presidente do Eurico Miranda morreu aos 74 anos nesta terça-feira (12) no Rio de Janeiro.

Ao longo de suas quatro passagens como dirigente máximo do clube, o cartola se envolveu em diversas polêmicas e sempre tinha uma frase marcante para pontuar cada uma delas.

Separamos dez das frases mais polêmicas de Eurico Miranda:

"Em Brasília não sou representante do povo. Sou representante do Vasco. Não prometi água, habitação, luz, nada"

Eurico Miranda foi eleito deputado federal em 1994 e reeleito em 1998. Em 2001 foi pedida sua cassassão após seu nome ser envolvido na CPI do Futebol, mas ele não perdeu o mandato

"Não existe essa história de quem não deve não teme. Todo mundo deve alguma coisa"

O então deputado usou esta defesa durante as investigações da CPI do Futebol

"Já comprei o chope. E paguei. Tenho certeza de que vamos ser campeões porque nosso time é muito melhor do que o . Raramente eu erro."

O presidente fo Vasco estava confiante antes da final do de 2004. O Flamengo acabou campeão

"Juro, até morrer, que o Vasco nunca mais vai cair. Sei que não sou eterno, mas vou trabalhar para colocar o clube preparado para isso nunca mais acontecer."

Eurico Miranda disse isso após vencer a eleição do clube em 2014. Em 2015 o Vasco foi rebaixado pela terceira vez no Campeonato Brasileiro

"Foi um resultado normal. Anormal é quando o Flamengo vence o clássico"

Uma alfinetada no rival após a goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Flamengo em 2001

"Não sei se tenho maior prazer numa relação sexual ou se quando ganhamos do Flamengo"

Eurico Miranda sempre teve o Flamengo como seu maior alvo, segundo ele o clássico era "um campeonato a parte"

"Edmundo tem chance zero de voltar ao Vasco. Ele nunca mais voltará ao Vasco. Depois do que fez, ele é quem tem de pagar ao Vasco"

A declaração foi feita após uma briga entre o jogador e o cartola em 2000. O atacante ainda iria ter mais duas passagens pelo clube, em 2003 e 2008

Mais artigos abaixo

"Futebol é coisa para homem que mantém distância um do outro. Por isso sou contra homossexual e mulher no futebol"

Eurico Miranda se posicionou contra a presença de gays e mulheres como árbitros de futebol

"Ele fica dentro do gabinete, com ar-condicionado, fazendo preces falsas para Jesus. Se estou falando do governador? É claro. O governador é falso e incompetente. O veado do governador acabou com o jogo. Ele manda no coronel, mas não no Vasco. É um frouxo"

Sobre a intervenção do governador Anthony Garotinho sobre a final do Copa Havelange de 2000, quando um alambrado caiu e o jogo foi suspenso. Eurico queria que a partida continuasse após a retirada dos feridos.

"Perder a eleição para esses amarelinhos? Não tem a menor chance. Se eu perder a eleição para esses janotas, eu desisto do Vasco"

O então candidato se referia ao rival eleitoral Júlio Brant, que era da Chapa Amarela. Eurico venceu.