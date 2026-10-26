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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
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Rei dos 100! Mbappe chega a 100 gols pelo Real Madrid com dois gols decisivos para derrotar o Barcelona

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Kylian Mbappe alcançou uma marca histórica ao marcar seu 100º gol pelo Real Madrid em uma atuação decisiva para a vitória sobre o Barcelona. O atacante francês afirmou que a união do elenco era mais importante do que sua marca pessoal.

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Mbappe chega à marca de 100 gols em sua 116ª partida

Kylian Mbappe reforçou seu lugar na história do Real Madrid ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no Camp Nou. O atacante francês chegou a 100 gols pelo Real Madrid em apenas 116 partidas pelo clube.

Dos 100 gols, 67 foram marcados em La Liga, 25 na Champions League, 4 na Copa do Rei, 2 no Mundial de Clubes, 1 na Supercopa da Uefa e 1 na Supercopa da Espanha.

Mbappe abriu o placar com uma finalização de coxa que desviou antes de entrar e, mais tarde, completou uma assistência de Eduardo Camavinga para fazer o segundo gol.

Atacante coloca vitória da equipe acima da marca pessoal

Apesar de chegar aos três dígitos em tempo recorde, Mbappe manteve o foco total na conquista coletiva após a partida. “Estou muito feliz. Todo mundo sabe que gosto de marcar gols e ajudar a equipe dessa forma”, afirmou Mbappe.

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“Mas acho que hoje isso é apenas um detalhe, porque o mais importante é a vitória da equipe e a forma como vencemos juntos.”

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“Esta vitória dará muita confiança ao grupo e haverá muitos outros gols, então isso não é tão importante”, acrescentou.

Francês pede união total da equipe na busca pelo título

Ao falar sobre as exigências de jogar pelo Real Madrid, Mbappe pediu aos companheiros que mantenham o alto nível. “Sabíamos que precisávamos jogar como homens, mas também como equipe”, ressaltou Mbappe.

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“Se quisermos conquistar coisas neste ano, precisamos fazer isso juntos... quando você vê os jogadores que temos aqui, quem diz que não há qualidade é mentiroso.”

“No fim das contas, vencer e continuar na disputa pelo título é muito importante para nós”, observou.

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Atacante do Real Madrid mira o título de La Liga

Depois de conquistar dois Troféus Pichichi e uma Chuteira de Ouro desde que chegou a Madri, Mbappe continua sendo a principal referência do ataque do Real Madrid.

O francês já marcou 14 gols em todas as competições nesta temporada.

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Mbappe e o Real Madrid agora voltam as atenções para a partida fora de casa contra o Santander, no próximo domingo.