Mbappe chega à marca de 100 gols em sua 116ª partida
Kylian Mbappe reforçou seu lugar na história do Real Madrid ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no Camp Nou. O atacante francês chegou a 100 gols pelo Real Madrid em apenas 116 partidas pelo clube.
Dos 100 gols, 67 foram marcados em La Liga, 25 na Champions League, 4 na Copa do Rei, 2 no Mundial de Clubes, 1 na Supercopa da Uefa e 1 na Supercopa da Espanha.
Mbappe abriu o placar com uma finalização de coxa que desviou antes de entrar e, mais tarde, completou uma assistência de Eduardo Camavinga para fazer o segundo gol.
Atacante coloca vitória da equipe acima da marca pessoal
Apesar de chegar aos três dígitos em tempo recorde, Mbappe manteve o foco total na conquista coletiva após a partida. “Estou muito feliz. Todo mundo sabe que gosto de marcar gols e ajudar a equipe dessa forma”, afirmou Mbappe.
“Mas acho que hoje isso é apenas um detalhe, porque o mais importante é a vitória da equipe e a forma como vencemos juntos.”
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“Esta vitória dará muita confiança ao grupo e haverá muitos outros gols, então isso não é tão importante”, acrescentou.
Francês pede união total da equipe na busca pelo título
Ao falar sobre as exigências de jogar pelo Real Madrid, Mbappe pediu aos companheiros que mantenham o alto nível. “Sabíamos que precisávamos jogar como homens, mas também como equipe”, ressaltou Mbappe.
“Se quisermos conquistar coisas neste ano, precisamos fazer isso juntos... quando você vê os jogadores que temos aqui, quem diz que não há qualidade é mentiroso.”
“No fim das contas, vencer e continuar na disputa pelo título é muito importante para nós”, observou.
Atacante do Real Madrid mira o título de La Liga
Depois de conquistar dois Troféus Pichichi e uma Chuteira de Ouro desde que chegou a Madri, Mbappe continua sendo a principal referência do ataque do Real Madrid.
O francês já marcou 14 gols em todas as competições nesta temporada.
Mbappe e o Real Madrid agora voltam as atenções para a partida fora de casa contra o Santander, no próximo domingo.