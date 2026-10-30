A comissão técnica do Real Madrid recebeu um importante reforço moral poucas horas antes do confronto diante do Racing Santander, com o retorno da jovem promessa turca Arda Güler aos treinamentos coletivos, após superar suas dores musculares.

O clube merengue encerrou sua terceira sessão de treinos nesta semana na cidade esportiva de Valdebebas, concentrado totalmente na 11ª rodada do Campeonato Espanhol, na qual atuará como visitante de peso diante do Racing Santander no próximo domingo, no estádio El Sardinero.

A sessão de treinos contou, segundo o jornal espanhol "Sport", com o retorno de Güler ao grupo de forma normal, depois que as dores causadas pelo estiramento muscular o obrigaram a realizar treinos específicos e individualizados nos últimos dias, deixando-o pronto para somar às opções do técnico na próxima partida.

Valverde: a preocupação continua

Por outro lado, a incerteza ainda cerca a situação do astro uruguaio Fede Valverde, que segue sob rigoroso acompanhamento médico.

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O meio-campista sofre de um grande estiramento muscular decorrente do enorme esforço físico que fez na partida do Clássico diante do Barcelona, de modo que segue seu programa de treinos específico no campo, longe do grupo, o que coloca um grande ponto de interrogação sobre sua presença na partida de domingo.

O retorno do goleiro gigante

Já no setor de goleiros, os treinos trouxeram outra boa notícia com o retorno do belga Thibaut Courtois para treinar com toda a sua energia e força, após sua total recuperação do quadro de febre que o afastou das sessões anteriores, confirmando sua plena disponibilidade para proteger a meta merengue no El Sardinero.