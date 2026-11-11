Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona se prepara para agir na próxima janela de transferências de inverno em busca de uma solução para a crise na posição de lateral-esquerdo, diante da incerteza que cerca o futuro de Alejandro Balde e da possibilidade de sua saída do clube catalão.

Publicidade

O jornal catalão "Sport" revelou que o Barcelona está monitorando a situação do argelino Rayan Aït-Nouri, que vem sofrendo com a falta de minutos no Manchester City sob o comando do técnico Enzo Maresca, e se tornou aberto a uma mudança de ares durante o próximo mês de janeiro, em busca de uma oportunidade de recuperar seu espaço e conseguir minutos regulares em campo.

Segundo o relatório, o jogador argelino, de 25 anos, não está satisfeito com sua situação atual no Manchester City, após fracassar em firmar seus pés na escalação titular desde sua transferência para o time inglês, o que o leva, assim como seus próximos, a estudar a possibilidade de uma saída no meio da temporada.

Negociação antiga volta aos planos do Barcelona

O "Sport" apontou que Aït-Nouri se encaixa nas características técnicas que o Barcelona busca, graças às suas habilidades ofensivas e sua capacidade de avançar com a bola, além de sua aptidão para jogar em espaços reduzidos e cooperar com os companheiros para criar superioridade numérica nas regiões dos adversários.

Publicidade Publicidade

O interesse do Barcelona no lateral argelino não é novo, já que a direção esportiva do clube já havia acompanhado o jogador antes de sua transferência para o Manchester City, mas o clube inglês conseguiu, naquela ocasião, fechar a negociação a seu favor.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O Manchester City havia contratado Aït-Nouri em junho de 2025, vindo do Wolverhampton, com um contrato que se estende até o verão de 2030, depois de o jogador apresentar atuações marcantes na Premier League.

Durante sua última temporada com o Wolverhampton, o lateral argelino participou de 37 partidas na Premier League, marcou 4 gols e deu 6 assistências, confirmando suas destacadas capacidades ofensivas, antes de se transferir para o estádio Etihad.

Publicidade

Mas sua experiência no Manchester City não transcorreu como esperado, já que ele não conseguiu garantir um papel de titular, e seu futuro se tornou alvo de questionamentos, com o aumento das possibilidades de sua saída durante a próxima janela de transferências.

Condição do Manchester City complica a missão do Barcelona

Publicidade

Apesar do interesse do Barcelona em contratar Aït-Nouri, o principal obstáculo está na fórmula financeira da negociação, de acordo com o que o jornal catalão mencionou.

O "Sport" esclareceu que o Manchester City não se opõe a ceder o jogador por empréstimo durante janeiro, mas prefere incluir uma cláusula que obrigue o clube que o tomar emprestado a comprar seu contrato em definitivo no próximo mês de junho.

Publicidade

Essa condição representa um problema para o Barcelona, que busca aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado de transferências sem se comprometer com valores elevados que possam afetar seus planos de reforçar outras posições durante o próximo verão.

Além disso, o clube catalão não quer se precipitar em assumir um grande investimento financeiro, especialmente porque a concretização da negociação está ligada aos desdobramentos do futuro de Baldé, que ainda tem a chance de mudar sua situação dentro do time.

Publicidade

Futuro de Baldé é a chave da negociação

A possível movimentação do Barcelona por Aït-Nouri está ligada ao destino de Alejandro Baldé, cujo papel diminuiu sob o comando de Hansi Flick, e sua saída durante a janela de transferências de inverno se tornou uma possibilidade colocada na mesa.

Publicidade

O jornal "Mundo Deportivo" havia revelado, em reportagem anterior, que Baldé começou a aceitar a ideia de deixar o Barcelona em busca de uma oportunidade maior de atuar, depois que sua presença diminuiu nos planos do técnico alemão, apesar de seu desejo de recuperar seu lugar na escalação titular.

Relatos espanhóis também apontaram o interesse da Roma em contratar o lateral espanhol, enquanto relatos italianos falaram da presença da Juventus entre os clubes que acompanham sua situação, diante do possível desejo do Barcelona de se beneficiar financeiramente com sua saída.

Publicidade

A saída de Baldé representa um desafio técnico para o Barcelona, por ser ele uma das principais opções naturais na posição de lateral-esquerdo, o que torna a contratação de um substituto adequado uma necessidade, para evitar deixar essa posição sem reforço suficiente durante a segunda metade da temporada.

Manchester United e Juventus monitoram o astro da Argélia

Publicidade

O Barcelona não se movimenta sozinho no caso Aït-Nouri, já que o Manchester United monitora a situação do jogador, depois de ter tentado contratá-lo durante a janela de transferências anterior, enquanto a Juventus também aparece entre os clubes interessados em obter seus serviços.

O "Sport" mencionou que o agente do jogador, Ali Barat, realizou vários encontros com Deco, diretor esportivo do Barcelona, ao longo dos últimos meses, para discutir uma série de assuntos relacionados ao mercado de transferências, o que mantém os canais de comunicação abertos entre as duas partes.

Publicidade

O agente já havia oferecido ao Barcelona a possibilidade de contratar o jovem talento Jay Gabriel, que, segundo os relatos, está próximo de se juntar ao Real Madrid.

Entre o desejo de Aït-Nouri de salvar sua experiência no Manchester City e a possível necessidade do Barcelona de reforçar a posição de lateral-esquerdo, a negociação parece uma oportunidade adequada para ambas as partes, mas sua concretização continuará condicionada à postura do clube inglês em relação às condições do empréstimo, e ao que resultará dos desdobramentos do futuro de Baldé durante as próximas semanas.