O brasileiro Neymar, estrela do Santos, recebeu uma punição de suspensão por duas partidas, depois de ser condenado pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, por ter coberto a boca com a mão durante uma discussão com um jogador do adversário, em um episódio considerado infração à chamada "lei Vinícius".

A regra, aplicada nas competições brasileiras, pune os jogadores que cobrem a boca enquanto falam dentro de campo, no âmbito das medidas destinadas a reforçar a transparência e combater condutas contrárias à ética esportiva.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", as deliberações da comissão contaram com a apresentação de uma proposta de suspensão de Neymar por 4 partidas, mas a maioria acabou optando por puni-lo com a suspensão de duas partidas.

A decisão ainda é passível de recurso perante o pleno do tribunal.

Expulsão de Neymar após intervenção da tecnologia do vídeo

O episódio remonta à partida entre Santos e Bahia, disputada no último sábado no estádio Vila Belmiro, que terminou empatada em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Antes do início do segundo tempo, Neymar entrou em uma discussão com Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia, depois que os dois jogadores já haviam se desentendido durante o primeiro tempo. Durante a discussão, a ex-estrela de Barcelona e Paris Saint-Germain colocou a mão na boca, em uma tentativa de esconder o que estava dizendo.

Nestor foi diretamente ao árbitro para relatar o ocorrido, mas este afirmou que não havia visto o episódio por si mesmo, antes de receber um alerta da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, decidindo então mostrar o cartão vermelho direto a Neymar.

Os acontecimentos não pararam na expulsão, já que o relatório do árbitro apontou que o jogador correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante depois de ser expulso, tentando confrontar seu adversário, o que obrigou seus companheiros a segurá-lo e impedi-lo de chegar até ele.

Neymar é acusado de ferir a transparência

Delmiro Campos, responsável pela investigação do caso, considerou que a atitude de Neymar representa uma tentativa de ocultar o que foi dito durante a discussão, o que vai de encontro aos princípios da transparência e da ética esportiva.

Campos disse: "Do ponto de vista objetivo, o gesto de cobrir a boca em um contexto de confronto direcionado ao adversário, com a consciência da ilicitude dessa atitude, são dois fatores que não podem ser questionados".

Por outro lado, os advogados de Neymar defenderam o jogador, afirmando que a situação não envolveu hostilidade nem um desentendimento grave entre as partes, mas se limitou a uma troca de palavras em um clima de brincadeira e descontração.

O advogado Marcelo Mendez disse durante a audiência: "Nem todo gesto de cobrir a boca está contemplado na lei Vinícius, e o jogador colocou a mão na boca de forma instintiva".