Nick Woltemade esteve a um triz de parar no Borussia Dortmund, na Bundesliga? Como informa a Sport Bild , o BVB aparentemente deixou melar, na última hora, um espetacular acordo de troca.

Segundo a publicação, o Newcastle United, clube de Woltemade, teria feito uma nova oferta ao aurinegro pelo meio-campista Felix Nmecha, com Woltemade sendo incluído em um possível negócio como moeda de troca para reduzir o valor da transferência.

Sky já havia informado no início de agosto sobre o interesse dos Magpies em Nmecha, mas o chefe do BVB, Ole Book, rapidamente barrou uma saída do jogador da seleção alemã. As declarações, no entanto, não parecem ter desanimado o Newcastle, embora o diretor esportivo do Dortmund tenha explicado que uma transferência de Nmecha era "altamente improvável" e que ele poderia "praticamente descartar com segurança" uma negociação neste verão. Book, porém, deixou uma pequena brecha aberta: "Naturalmente, em teoria sempre pode haver somas astronômicas."

O clube de Woltemade queria reduzir esse valor com a proposta de troca, embora a transferência do capitão Bruno Guimaraes para o Arsenal tenha rendido cerca de 87,5 milhões de euros aos cofres. Antes disso, Anthony Gordon já havia saído por mais de 80 milhões de euros para o Barcelona e Sandro Tonali foi para o Tottenham por 108 milhões de euros mais bônus.

Gonzalez em vez de Nmecha: Newcastle empresta Woltemade ao Torino

Qual valor seria "astronômico" o bastante para o BVB não foi comunicado oficialmente. Para uma transferência imediata, porém, provavelmente seriam necessários entre 100 e 120 milhões de euros para ao menos levar Book e o Borussia à mesa de negociações. No fim, porém, o Newcastle encontrou seu novo meio-campista central em Nico Gonzalez, que chegou por 56 milhões de euros vindo do Manchester City, enquanto Woltemade acabou indo por empréstimo para a Juventus.

Nmecha se transferiu em 2023 do VfL Wolfsburg para o BVB por 30 milhões de euros. Depois de dificuldades iniciais, também por conta de lesões, ele se firmou sob o comando do técnico Niko Kovac como peça importante no meio-campo defensivo. É ali que ele também está praticamente confirmado ao lado de Jobe Bellingham no BVB para a nova temporada. Na última campanha, ele somou cinco gols e três assistências em 42 jogos oficiais pelo vice-campeão alemão.