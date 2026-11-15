Recuperou o brilho recentemente: 4 clubes italianos disputam estrela do Real Madrid

Compartilhar Siga GOAL no Google

Uma reportagem publicada neste domingo revelou o interesse de mais de um clube italiano em contratar um jogador do Real Madrid ao fim da atual temporada.

Publicidade

Mastantuono, de 19 anos, chegou ao Real Madrid no verão de 2025 como uma das contratações de maior destaque do clube, com a equipe merengue desembolsando 63,2 milhões de euros ao River Plate.

O argentino desempenhou um papel de destaque sob o comando de Xabi Alonso, mas foi perdendo espaço gradualmente até se afastar do time titular e acabar como reserva.

No verão passado, com a chegada do português José Mourinho, Mastantuono foi para a Fiorentina por empréstimo de apenas uma temporada.

A princípio, está previsto que o argentino retorne ao Real Madrid ao fim da atual temporada.

Publicidade Publicidade

No entanto, o jornal La Repubblica noticiou que a Fiorentina deseja manter Mastantuono por mais uma temporada, apontando que isso exige, ou ao menos aumenta a probabilidade, que o clube dispute uma vaga para as competições europeias.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

As grandes atuações de Mastantuono com a Fiorentina despertaram o interesse de outros clubes do Campeonato Italiano.

O jornalista Akram Konur relatou que Milan, Roma e Napoli acompanham de perto o meia argentino.

Publicidade

Mastantuono e a dor de ficar de fora da Copa do Mundo

Em uma mensagem que pode não ser tão inocente e que parece ser dirigida diretamente à diretoria do Real Madrid, o jovem craque argentino Franco Mastantuono abriu o coração após recuperar seu brilho nos gramados italianos, afirmando que sua transferência para o Calcio foi um verdadeiro ponto de virada em sua carreira e em sua vida.

As declarações do jogador vieram após a vitória da seleção argentina sobre a Bolívia, no mês passado, e foram transmitidas pelo espanhol "Mundo Deportivo", quando ele parou na zona mista para falar aos jornalistas e não escondeu sua felicidade com o novo ambiente.

Publicidade

Mastantuono disse, em um tom carregado de satisfação: "Sinto-me muito bem desde que fui para a Itália e mudei um pouco a minha vida. Sinto-me muito confortável e aproveitei bastante", em uma clara alusão à diferença que encontrou entre a pressão em Madri e a estabilidade na Itália, acrescentando: "Mudar de ambiente foi ótimo para mim".

No âmbito da seleção, o jovem argentino dirigiu um agradecimento especial ao seu técnico Lionel Scaloni, explicando: "Scaloni me dá muita liberdade para jogar, e sou grato por isso", o que reflete a confiança que recuperou com a camisa da Albiceleste.

Publicidade

Mastantuono, que ainda está vinculado por contrato ao Real Madrid, também não escondeu a dimensão da dor que sentiu após ficar de fora do elenco da Argentina na última Copa do Mundo.

Ele admitiu: "É difícil não ser convocado, mas sempre torci para que meus companheiros de equipe e a Argentina dessem o seu melhor. Eles fizeram uma atuação incrível na Copa do Mundo e deixaram todos os argentinos orgulhosos".

Publicidade

Encerrou suas declarações com um tom de otimismo para um novo futuro: "Uma nova fase começa. Sinto que estou bem, e talvez surja uma oportunidade para mim, mas, acima de tudo, quero trabalhar com a seleção nacional".

Mastantuono (19 anos) ingressou nas fileiras da Fiorentina por empréstimo, vindo do Real Madrid no verão passado, após um período difícil que passou na capital espanhola, para se reencontrar no ambiente de Florença e recuperar o nível que fez dele um dos maiores talentos da América do Sul.