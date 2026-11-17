O francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, está perto de se recuperar definitivamente da lesão que o afastou dos gramados por mais de um mês, depois de a previsão inicial ser de apenas uma semana de ausência. Ele deve estar em condições de receber a liberação médica neste fim de semana, a tempo do duelo contra o Villarreal no Camp Nou.
De acordo com o jornal espanhol "AS", a recuperação de Koundé sofreu um atraso inesperado, embora a lesão não passasse de uma entorse de grau 1 no tornozelo esquerdo, sofrida no duelo contra o Real Betis, no dia 17 de outubro, o que acabou estendendo seu período de ausência para quase cinco semanas.
Os dirigentes do Barcelona tentaram entender os motivos do grande atraso no retorno do jogador, especialmente porque esse tipo de lesão costuma exigir entre 7 e 10 dias de recuperação. No entanto, a principal causa foi a tentativa de acelerar sua volta antes do Clássico, disputado apenas seis dias depois da lesão.
Na época, Hansi Flick não tinha opções disponíveis na lateral direita, já que a ausência de Eric García também estava confirmada, o que fazia com que o treinador precisasse urgentemente do defensor francês para o confronto contra o Real Madrid.
De fato, Koundé tentou voltar antes do previsto e chegou a se esforçar para participar da partida, mas acabou tendo que recuar porque continuava sentindo dores. Além disso, o departamento médico descartou recorrer a infiltrações como solução rápida para acelerar sua recuperação, até porque o próprio jogador não estava totalmente convencido dessa opção.
Esse contratempo atrasou as etapas seguintes da recuperação, já que os sinais negativos persistiram e as dores não desapareceram como esperado. Com isso, o departamento médico decidiu adiar seu retorno até ter certeza de que ele estava totalmente recuperado e sem nenhum problema.
A condição do jogador só melhorou como se esperava no início desta semana, quando ele conseguiu treinar sem sentir nenhuma dor no tornozelo. Os indícios de recuperação também se tornaram muito positivos, e o foco agora está na obtenção da liberação médica no próximo domingo, antes do duelo contra o Villarreal.
O jornal revelou que Koundé continuou comparecendo à Cidade Esportiva nos últimos dias, mesmo com o restante do elenco de folga dos treinos, como parte de seu trabalho para recuperar a forma física.
O defensor francês não participou do treino coletivo da última segunda-feira, mas a expectativa é de que se junte aos companheiros na quinta-feira, caso tudo corra conforme o planejado, coincidindo com o retorno dos jogadores convocados para suas seleções.
O retorno de Koundé representa um reforço importante para Hansi Flick, que já recuperou Andreas Christensen e Eric García no setor defensivo e, assim, se aproxima de voltar a contar com mais opções na defesa antes da retomada das competições.
Ver perfil do autor
Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo