O atacante Kylian Mbappé viveu uma noite de clássico excepcional, após conduzir o Real Madrid à vitória sobre o Barcelona no estádio Camp Nou ao marcar dois gols, somando mais dois tentos ao seu histórico diante da equipe catalã.

Com esse doblete, o craque francês elevou seu saldo para 14 gols contra o Barcelona ao longo de sua carreira profissional, além de ter alcançado a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid, feito conquistado no início de sua terceira temporada com a equipe merengue.

Mas Mbappé não pretende parar por aí, já que marcou 14 gols na temporada atual, sendo 11 deles na LaLiga, mantendo-se na disputa pelos troféus de artilheiro do Campeonato Espanhol e da Chuteira de Ouro europeia.

E, antes do confronto com o Racing, o craque francês tem pela frente um novo desafio: manter seu histórico perfeito diante de todas as equipes que enfrentou no Campeonato Espanhol.

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Segundo o jornal espanhol "AS", Mbappé marcou 67 gols com a camisa do Real Madrid em 75 partidas na LaLiga, enfrentou 23 equipes na competição e conseguiu balançar as redes de todos os seus adversários sem exceção.

O atacante francês não falhou em balançar as redes na terceira rodada diante do Málaga, que foi a primeira das três equipes recém-promovidas que o Real Madrid enfrentou, e depois marcou na sexta rodada contra o Elche, balançando as redes da única equipe diante da qual não havia conseguido marcar até aquele momento.

E agora ele se prepara para enfrentar o Racing, que será a 24ª equipe diferente que encontrará na LaLiga, antes de enfrentar o Deportivo logo em seguida e antes do Natal.

Mbappé precisa marcar diante das duas equipes para manter seu histórico completo de balançar as redes de todos os seus adversários na competição.

A Real Sociedad lidera a lista das equipes preferidas de Mbappé, após ele ter marcado sete gols em suas redes ao longo de 4 partidas.

O Barcelona vem na sequência, com um saldo de 6 gols em 4 partidas de clássico. Além do doblete que marcou no domingo, fez um gol na vitória do Real Madrid por 2 a 1 na temporada passada no estádio Santiago Bernabéu, além de ter marcado um hat-trick contra a equipe catalã há duas temporadas no estádio Montjuïc.

Villarreal e Sevilla levaram 5 gols cada do craque francês. Em contrapartida, Mbappé marcou apenas um gol nas redes de Málaga, Elche e Real Mallorca. O Mallorca foi o mais difícil para ele, já que não conseguiu marcar mais do que um gol em 4 confrontos.

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Sequência artilheira

Mbappé voltou da última data Fifa em uma forma técnica e goleadora excepcional, após ter marcado 6 gols e dado uma assistência nas últimas 5 partidas do Real Madrid.

Uma de suas finalizações acertou a trave no confronto contra o Villarreal, logo após seu retorno da data de paralisação, mas, depois disso, ele não parou de balançar as redes.

Marcou um gol diante da Roma, depois fez um doblete contra o Sevilla — onde seu primeiro gol naquela partida é considerado o melhor dele com a camisa do Real Madrid até agora —, antes de marcar um gol e dar uma assistência diante do Leipzig, e voltar a marcar um novo doblete com o qual conduziu a equipe merengue à vitória no clássico.

Mbappé conseguiu marcar o primeiro gol da partida em 4 ocasiões, diante de Real Sociedad, Inter de Milão, Rayo Vallecano e Barcelona, além de ter marcado o primeiro gol do Real Madrid diante da Roma, após ter empatado o jogo depois de De Rossi ter colocado a equipe adversária em vantagem.

De acordo com esses números, o Real Madrid teria perdido 7 pontos na LaLiga e 4 pontos na Liga dos Campeões da Europa, não fossem os gols do craque francês.

Esses números refletem a grande confiança que o técnico português José Mourinho deposita em Mbappé, que é o jogador mais utilizado sob seu comando, tendo disputado 1.161 minutos.

O atacante francês foi titular em todas as partidas e só foi substituído pelo treinador 3 vezes, ficando de fora de apenas 9 minutos.

Mbappé espera, no domingo, aproveitar a oportunidade para dar continuidade ao seu histórico perfeito e manter sua superioridade diante de todas as 24 equipes que enfrenta na LaLiga sem exceção.