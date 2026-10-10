O astro marroquino Achraf Hakimi alcançou uma marca histórica após começar como titular contra o Le Mans, neste sábado, na partida pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Hakimi se tornou o lateral estrangeiro com mais participações na história do clube parisiense em jogos oficiais, superando o ex-jogador do time, o brasileiro Maxwell.









De acordo com dados da conta Stats du Foot na plataforma X, as participações oficiais de Hakimi pelo Paris Saint-Germain chegaram, nesta noite, a 215 partidas, quebrando o recorde que pertencia a Maxwell, que disputou 214 jogos oficiais pelo clube parisiense.









O Paris Saint-Germain ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Francês, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, além de ter sofrido uma derrota.

Ao longo de sua trajetória com o Paris Saint-Germain, que começou no verão de 2021, quando se transferiu para o time francês vindo da Inter de Milão, Achraf Hakimi marcou 28 gols e deu 44 assistências, de acordo com dados do site Transfermarkt.