A comissão confirmou que o Liverpool merecia a marcação de um pênalti, após seu atacante Alexander Isak ter a camisa claramente puxada pelo zagueiro do Arsenal Jurrien Timber, durante a partida que reuniu as duas equipes no dia 1º de novembro.
O lance aconteceu aos 21 minutos, quando Isak tentou alcançar com a cabeça um cruzamento de Bradley Barcola, mas Timber o puxou pela camisa, impedindo-o de chegar à bola.
Apesar de a puxada ter ficado clara nas repetições televisivas, o árbitro Andy Madley não marcou pênalti, e o árbitro de vídeo Stuart Attwell confirmou a decisão do árbitro após revisar o lance.
De acordo com o que revelou a emissora britânica "BBC", o painel principal de análise de arbitragem votou por quatro votos a um a favor da marcação de um pênalti para o Liverpool, enquanto as opiniões ficaram divididas sobre a necessidade de intervenção da tecnologia de vídeo, por 3 votos a 2, para enviar o árbitro ao monitor de revisão à beira do campo.
O Arsenal vencia por um gol marcado por Kai Havertz naquele momento, gol que decidiu o resultado da partida a favor de sua equipe.
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Técnico do Liverpool: Isak deveria ter caído no chão!
Após a partida, Andoni Iraola, técnico do Liverpool, criticou a não marcação do pênalti, apontando que Isak teve a camisa claramente puxada enquanto tentava alcançar a bola.
Iraola disse: "Houve uma puxada clara de camisa. Isak estava diretamente à frente dela, preparando-se para cabecear a bola em direção ao gol, mas não conseguiu por causa da puxada em sua camisa".
E acrescentou: "Se ele tivesse caído no chão, o árbitro teria marcado pênalti 100%, e era assim que as coisas deveriam ter acontecido, mas foi isso que aconteceu".
E continuou, ironicamente: "Da próxima vez, os treinadores deveriam pedir ao Alex que caia no chão, caso contrário os árbitros não marcarão nada".
E concluiu: "A resposta é que você precisa cair no chão, pois, se não fizer isso, não marcarão pênalti para você".
Outro erro de arbitragem na partida entre Ipswich e Hull
No mesmo contexto, a comissão identificou outro erro relacionado à tecnologia de vídeo durante o confronto entre Ipswich Town e Hull City no último dia 31 de outubro.
Confirmou que o Ipswich merecia um pênalti depois que Noble Mende puxou Dara O'Shea e o impediu de se movimentar normalmente durante um dos escanteios.
O árbitro Peter Bankes não percebeu a infração, e o árbitro de vídeo Neil Davies também não interveio, apesar de a comissão ter considerado a não marcação do pênalti um erro de arbitragem.
A partida indicava um empate sem gols no momento do lance, antes de o Ipswich sair na frente posteriormente, e o confronto terminou com empate por 2 a 2.