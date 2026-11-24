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O Real Madrid está perto de resolver uma questão importante sobre o futuro de um de seus principais astros, depois de avançar bastante nas negociações para renovar o contrato de Jude Bellingham. O movimento reflete a determinação da diretoria em manter o meio-campista inglês no projeto do time por muitos anos e tem como objetivo garantir seus serviços até 2031.

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O jornal “The Athletic” revelou que as negociações entre o Real Madrid e Bellingham chegaram a uma fase avançada, com a expectativa de um acordo que dê ao jogador um novo contrato e o coloque entre os mais bem pagos do futebol europeu. Seu salário se aproximaria do que recebe o companheiro brasileiro Vinícius Júnior, enquanto Kylian Mbappé continua sendo o dono do maior salário do clube merengue.

Bellingham, de 23 anos, recebe cerca de 15 milhões de euros por ano, já descontados os impostos, pelo contrato atual, válido até junho de 2029.

O Real Madrid começou a se movimentar para alterar os termos do vínculo em setembro passado, ciente da importância do jogador no elenco e com o desejo de recompensá-lo pelo que vem apresentando desde que chegou ao time, por meio de uma renovação por mais dois anos.

A expectativa é que o novo salário se aproxime dos rendimentos de Vinícius, que no último verão europeu passou a receber cerca de 600 mil euros líquidos por semana. Isso mostra o status que Bellingham passou a ter no Real Madrid, depois de se tornar uma das peças fundamentais do time.

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O movimento não se limita ao jogador inglês: faz parte de um plano mais amplo para garantir o futuro dos pilares do elenco com contratos de longo prazo.

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Nesse contexto, o Real Madrid segue negociando a renovação do uruguaio Fede Valverde, depois de ter garantido recentemente a permanência do turco Arda Güler e do francês Aurélien Tchouaméni, com contratos válidos até 2032.

Essas ações confirmam o desejo do clube de manter sua base e de evitar negociações contratuais complicadas envolvendo jogadores que são peças centrais de seus planos para as próximas temporadas.

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Bellingham vem fazendo uma ótima temporada: marcou seis gols e manteve seu lugar entre os titulares sob o comando do técnico José Mourinho, que recentemente o descreveu como um jogador único.

Apesar da possibilidade de ser poupado no duelo contra o PSV, da Holanda, marcado para terça-feira pela Champions League, ele recebeu elogios do companheiro belga Thibaut Courtois, que o considera um exemplo de jogador com uma vontade constante de vencer.

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Courtois afirmou que Bellingham tem enorme vontade de ganhar e não esconde a irritação quando as coisas não saem como ele quer, ressaltando que ele é um líder em campo, tem uma mentalidade excepcional e dá o máximo para ajudar o time. O goleiro acrescentou que o Real Madrid precisa de jogadores com esse espírito e garantiu que o entusiasmo do meio-campista e sua vontade de conquistar vitórias têm grande valor para o grupo, sobretudo nos jogos que exigem personalidade forte.

O goleiro belga também destacou a capacidade física de Bellingham, apesar da pouca idade, explicando que ele tem muita energia, o que lhe permite continuar correndo por longos períodos, e que é difícil para os adversários tirar a bola dele quando ele arranca com ela. Courtois mencionou ainda a dedicação do inglês aos treinos e ao trabalho na academia, avaliando que sua condição física se reflete diretamente no desempenho do time e que o Real Madrid joga melhor quando o jogador inglês está em plena forma.