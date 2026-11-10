O Real Madrid está próximo de fechar a contratação do jovem jogador JJ Gabriel, do Manchester United, mas as negociações não ficaram isentas de algumas preocupações dentro do clube merengue, após dirigentes do clube manifestarem ressalvas quanto ao entorno familiar do jogador e à maneira como sua carreira profissional vem sendo conduzida.

De acordo com o que revelou o jornalista Samuel Luckhurst, no jornal britânico "The Sun", alguns dirigentes do Real Madrid observam com certa preocupação o grau de influência de Jo Okereuil, pai do jogador de 16 anos, a quem descrevem como uma figura extremamente exigente no que diz respeito às decisões relacionadas ao futuro do filho.

O jornal britânico esclareceu que o pai de Gabriel entrou em desentendimentos nas redes sociais relacionados ao desenvolvimento esportivo do filho, atitudes que não passaram despercebidas por alguns dirigentes do Real Madrid, que também manifestaram surpresa com as declarações ambiciosas feitas pelo jovem jogador.

Gabriel havia afirmado publicamente que seu maior sonho é vencer a Bola de Ouro, declaração que provocou, segundo o "The Sun", algumas ressalvas dentro do Real Madrid, devido ao enorme nível de atenção midiática que já cerca um jogador que não passa dos 16 anos.

O Manchester United tentou mantê-lo

O Manchester United empenhou grandes esforços para convencer Gabriel a seguir sua trajetória com a equipe no estádio de Old Trafford, com o jornal britânico revelando que o clube inglês ofereceu à família do jogador um camarote particular em seu novo estádio no futuro, além de lhe conceder a camisa número 77, no âmbito de um plano ligado à sua promoção como marca pessoal.

O Manchester United também prometeu incluir o jogador na lista da equipe para o confronto contra o Brighton, mas Gabriel comunicou ao clube seu desejo de partir antes de disputar essa partida.

A negociação pode ser fechada mediante uma compensação financeira que não ultrapassa 350 mil libras esterlinas a serem recebidas pelo Manchester United, uma quantia bastante reduzida para um jogador visto como um dos mais destacados talentos promissores de sua geração.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid segue com suas movimentações para concretizar a contratação do jogador, apesar de restarem alguns trâmites antes do fechamento da negociação, enquanto o Manchester United estuda adotar possíveis medidas legais relacionadas à sua saída.