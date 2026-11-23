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Barcelona e Real Madrid foram alvo de duras críticas depois de reclamarem das decisões da arbitragem nos últimos tempos.

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A atual temporada tem sido marcada por fortes reclamações do Real Madrid e do Barcelona contra a arbitragem espanhola.

Roberto Gómez, jornalista e analista esportivo do jornal e da rádio "Marca", criticou os protestos constantes dos dois gigantes do futebol espanhol contra a arbitragem.

Roberto Gómez fez uma declaração contundente durante o programa "La Tribu", da Rádio Marca, em conversa com Pablo Vila. O jornalista demonstrou grande irritação com as queixas recorrentes do Real Madrid e do Barcelona sobre as decisões da arbitragem e criticou a postura dos dois clubes, apesar de decisões que, na visão dele, os favorecem. A crítica também se estendeu ao Atlético de Madrid.

"Do que o Real Madrid está reclamando? E do que o Barcelona está reclamando? E incluo o Atlético de Madrid em toda essa questão da arbitragem. Chega!", foi assim que Roberto Gómez começou sua fala, visivelmente incomodado com os protestos dos grandes clubes.

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O jornalista questionou por que os times continuam focados nos árbitros: "Eles falam dos árbitros o dia inteiro, e depois recebem pênaltis de forma impressionante".

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"O Real Madrid ganha um pênalti por jogo"

O jornalista criticou duramente o Real Madrid, considerando-o um dos times com menos motivos para reclamar das decisões da arbitragem.

"O Real Madrid é o time com menos razão para reclamar neste momento. Mas como o Real Madrid pode reclamar se ganha um pênalti em todo jogo?", afirmou.

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Pablo Vila também lembrou algumas decisões recentes da arbitragem, citando o que aconteceu em Santander e na partida entre Real Madrid e Celta de Vigo.

O apresentador analisou a polêmica decisão da arbitragem no jogo entre Barcelona e Villarreal: "O árbitro errou ontem ao dar um escanteio para o Barcelona (do qual saiu o primeiro gol), mas Moleiro, jogador do Villarreal, também deveria ter sido expulso".

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O jornalista Roberto Gómez insistiu que os protestos dos dois clubes são incompreensíveis.

"Que o Real Madrid fale o tempo todo dos árbitros depois do que aconteceu contra o Racing de Santander e depois do que aconteceu ontem com o Barcelona... Quer dizer, sinceramente, chega! Eles precisam colocar a casa em ordem", disse.

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"Os árbitros cedem à pressão"

Outro tema levantado foi a pressão que os árbitros enfrentam. Pablo Vila concordou com as declarações de Comesaña, jogador do Villarreal, sobre os protestos dos jogadores dos grandes times e a influência que eles exercem sobre os árbitros.

"Comesaña tem razão no que disse: às vezes, os árbitros sentem certa pressão por causa dos protestos dos jogadores do Barcelona e do Real Madrid, que reclamam cada vez mais", afirmou.

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Nesse sentido, Roberto Gómez levantou a possibilidade de os árbitros serem influenciados ao apitar jogos desses dois times: "A não ser que os árbitros fiquem intimidados e deslumbrados quando apitam para esses dois times, e incluo o Atlético de Madrid com eles também, e cedam à pressão da mídia".

Por fim, o jornalista encerrou suas fortes declarações com uma nova crítica aos dois gigantes do futebol espanhol: "O que mais me decepciona é que Barcelona e Real Madrid passam o dia inteiro falando da questão dos árbitros".